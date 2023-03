JPMorgan Chase: Breakout-Chance beim New Yorker Bankhaus!

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Die Bullen sitzen fest im Sattel: Stabiler Aufwärtstrend bei JPMorgan Chase (JPM)! Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: JPM ISIN: US46625H1005

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie von JPM Morgan Chase steigerte ihren Kurswert im vergangenen Halbjahr um rund 26 Prozent. Mit einer Folge höherer Hochs und Tiefs konnte sie sich in einem Aufwärtstrend festsetzen, wo bei sie sich zuletzt relativ eng am 20er-EMA orientierte und eine Widerstandslinie aufbaute, deren früheste Kontakte aus dem März des Vorjahres datieren.

Chart vom 03.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 143.66 USD

Meine Expertenmeinung zu JPM

Meinung: JPMorgan Chase ist eines der ältesten Finanzinstitute in den Vereinigten Staaten und gehört zu den kapitalstärksten Adressen an der Wallstreet. Zu den Kunden gehören die bekanntesten Unternehmen, Regierungen, wohlhabenden Privatpersonen und institutionellen Anleger der Welt. Das Bankhaus aus New York meldete für das vierte Quartal 2022 einen Gewinn von 3.57 USD je Aktie bei einem Umsatz von 47.4 Milliarden USD. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 54.6 Prozent. Die Dividendenrendite liegt bei 2.98 Prozent. Die Analystengemeinde ist in Bezug auf das Wertpapier derzeit bullisch gestimmt und spricht unisono Kaufempfehlungen aus.

Setup

Mögliches Setup: Trigger und Stop Loss sind durch die Seitwärtsbewegung vorgezeichnet. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 10. Februar 2022 bei 159.03 USD, etwas außerhalb des dargestellten Chartbildes. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in JPM.

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2022

