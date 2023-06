JPMorgan Chase: die Bank agiert als Retter in der Not und wächst weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Symbol: JPM ISIN: US46625H1005

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des New Yorker Bankhauses legte im Halbjahresvergleich etwa 1.2 Prozent zu. Das Wertpapier notiert nach einem Rücksetzer in der Nähe des 20er-EMA.

Chart vom 30.05.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 135.71 USD





Meine Expertenmeinung zu JPM

Meinung: JPMorgan Chase ist die Nummer 1 in puncto Marktkapitalsierung unter den US-Banken. Trotz des bereits großen Marktanteils von über 10 Prozent in vielen Geschäftsbereichen am US-Markt kann JPMorgan Chase Zukäufe tätigen, obwohl dies laut den Wettbewerbsregeln nicht erlaubt ist. Jedoch hat die Großbank erst kürzlich mit Unterstützung der staatlichen US-Einlagensicherung den größten Teil der Bank First Republic übernommen. First Republic ist im Wesentlichen ein Vermögensverwalter mit 80 Filialen und 150 Finanzberatern. Diese Übernahme von First Republic erinnert an zwei weitere Zukäufe während der Finanzkrise im Jahr 2008, mit denen sich JPMorgan Chase stärkte und dem Staat Risiken abnahm: der Kauf der Sparkasse Washington Mutual und der Investmentbank Bear Stearns. Eindeutig ist die Meinung der Analysten zu JPM: im Mai bewerteten 11 Experten das Wertpapier, wobei 10 Empfehlungen für Kaufen und eine für Halten plädierten.

Setup

Mögliches Setup: Wir wollen die weitere Entwicklung an den zuletzt schwächelnden US-Börsen abwarten und dann nach einem passenden Long Setup suchen. Idealerweise würde sich die JPM-Aktie dabei – wie im Chartbild skizziert – im Bereich der gleitenden Durchschnitte stabilisieren und dann nach oben ausbrechen. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in JPM.

Veröffentlichungsdatum: 01.06.2023

Analyse erstellt im Auftrag von