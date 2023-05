JD.com: Unterstützung zunehmend in Gefahr

Montag, 15. Mai 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: Die Emerging Marktets! Heute gilt mein Blick dem chinesischen Basiswert JD.com, Inc. (WKN: A112ST). Der Aktienkurs von JD.com gehörte am Freitag wieder mit zu den schwächsten Titeln an der Nasdaq: sie verloren am letzten Handelstag der Vorwoche 6,2 Prozent an Wert! Zu Wochenbeginn erholen sich die Titel. JD.com am Montag, 15. Mai 2023 (19:00 Uhr MESZ) am Börsenplatz New York: 37,64 USD (+6,6%).

Die Company

Die JD.com ist ein chinesisches Internetunternehmen, das die gleichnamige Online-Handelsplattform betreibt. Aufgrund staatlicher Regulierungen in China gerieten die Titel ab 2021 – Hand in Hand mit allen anderen chinesischen Hightechs – immer wieder unter Druck.

Zum Hintergrund

»JD.com: Warum das dicke Plus […] kein Long-Signal ist«, so meine Ansage am vergangenen 14. April 2023. Kurs damals: 36,50 USD. Damit kam meine Warnung nicht umsonst. Aktuell hat die Company einen Wechsel im Management angekündigt: Sandy Ran Xu wird den JD.com-Konzern künftig leiten.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: Der Monatschart von JD.com. Deutlich zu sehen: Die stark fallende 200-Tagelinie, die jeglicher Erholung im Wege zu stehen scheint. Im Vormonat wurde bereits die 40-USD-Preislinie nach unten durchbrochen – ein negatives Signal, das offenbar zahlreiche Investoren zum Ausstieg nutzten. Nun schauen charttechnisch interessierte Anleger auf die nächste Unterstützung, die auf USD 32,70 definiert wird.

Die Prognose

Die Papiere von JD.com befinden sich seit Anfang 2021 in einem intakten Abwärtstrend. Dies wird sowohl durch die Abwärtstrendlinie (A), als auch durch die stark fallende 200-Tagelinie visualisiert. Sollte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen und auch die 32,70er-Preislinie fallen, so müsste mit einem Test der 30-USD-Marke gerechnet werden. Auf der Oberseite heißen die nächsten Widerstände 40 USD und 50 USD (~200 Tagelinie). Ein Long-Investment drängt sich unter derzeitigen Gesichtspunkten allenfalls unter kurzfristigen Trading-Gesichtspunkten auf. Und weiterhin …

…Achtung: Wie alle chinesischen Einzelwerte, so gilt auch eine JD.com als extrem volatil – und damit spekulativ. Die Regeln des Money Managements sollten bei etwaigen Investments im chinesischen Markt Pflicht sein!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Emerging Markets – ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

