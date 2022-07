JD.Com – Die Aktie des chinesischen E-Commerce- und Logistik-Spezialisten ist attraktiv!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: JD ISIN: US47215P1066



Rückblick: JD.com ist ein chinesischer E-Commerce- und Logistik-Spezialist. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an. Das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen chinesische Technologieunternehmen, hat die Kurse und auch das Anlegervertrauen in der Vergangenheit stark belastet. Nachdem es mit den Kursen bis Mai nach unten ging, sahen wir im Juni den Breakout über die Abwärtstrendlinie. Seitdem arbeitet sich die Aktie über dem EMA-20 nach oben.



Meinung: Nach dem starken Abverkauf an den Märkten sind es gerade chinesische Titel wie JD.com, welche als eine der Ersten wieder nach oben drehen. Dabei kann JD eine solide Erfolgsbilanz beim Umsatz vorweisen. Durch Effizienzsteigerungen konnte auch die E-Commerce-Marge von 0,9% im Jahr 2016 auf 3,1% im Jahr 2021 erhöht werden. Im ersten Quartal 2022 konnte JD den Umsatz im Jahresvergleich um 18 % steigern, während sein größerer Konkurrent Alibaba nur um 9% gewachsen ist. Wer chinesischen Aktien noch nicht abgeschworen hat, kann sich bei JD engagieren.

Chart vom 01.07.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 65.95 USD



Setup: Bei Kursen über der Kerze von letztem Freitag, könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung ließe sich nach dem Entry unter dem EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu JD.com ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in JD



