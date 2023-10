JDC Group AG: Anleihen-Umtausch unter Berücksichtigung der neuen Zinsniveaus

Sehr geehrter Herr Hofmann,



die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (eine 100%ige Tochter der JDC Group AG) bietet die Platzierung von neuen Anleihen (WKN: A3514Q, Kupon (aktuelle Info: 6,75 – 7,25%, Laufzeit bis 1.11.2028) in einem Volumen von bis zu € 25 Mio. an. Besonderheit der Transaktion ist, dass die Inhaber der bisherigen Anleihe (WKN: A2YN1M; Emittentin: Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Kupon: 5,5%, Laufzeit: 2. Dezember 2024) ein Umtauschrecht eingeräumt bekommen, daneben können Anleihen frei platziert werden (bei Überzeichnung entscheidet die Emittentin über die Annahme der Umtauschaufträge). Die operative Entwicklung der JDC Group ist, trotz anspruchsvollem Makroumfeld (Zinsanstiege, Ukrainekrieg, Inflation), positiv – so konnten in Q2 2023 Umsatz (€ 40,8 Mio.; +8%) und EBITDA (€ 1,9 Mio.; +14,6%) deutlich gesteigert werden.



Mittelverwendung. Die Akquisition von Marktteilnehmern und Assets (Versicherungsbeständen) und deren Migration auf die eigene Abwicklungsplattform hebt Skalierungspotenziale und ist essenzieller Bestandteil der Wachstumsstrategie. Daneben dient die Begebung der neuen Schuldverschreibung insbesondere der Ablösung der vorangegangenen Schuldverschreibung (19/24).



Ausblick: Für 2023 geht JDC von einem Umsatz zwischen € 175 Mio. und € 190 Mio. aus. Das EBITDA soll zwischen € 11,5 Mio. und € 13,0 Mio. liegen. Insgesamt geht der Vorstand von einer für den Konzern positiven Geschäftsentwicklung aus.



