Ist Silber noch im Gleichschritt mit Gold

Steigt der Goldpreis, steigt normalerweise auch der Silberpreis. In der letzten Zeit konnte Silber nicht ganz so wie gewohnt mithalten

Das Edelmetall, das den sicheren Hafen verspricht, ist nun mal in erster Linie das Gold. Da ist Silber weniger attraktiv für Investoren. Dass eine schwächelnde Wirtschaft sich auf die Preise für Industriemetalle auswirkt, ist klar. Damit ist Silber auch betroffen, dient es doch etwa zur Hälfte als Industriemetall. Positiv für das Edelmetall ist die Tatsache, dass es sich im Defizit befindet. Und so schlecht steht es nicht um Silber als Industrierohstoff. Schließlich hat die industrielle Nachfrage in 2021, 2022 und 2023 immer wieder neue Rekordhöhen erreicht. Dies sollte sich auf dieses Jahr fortsetzen. Ist doch die Nachfrage der Photovoltaiktechnik nach Silber weiter auf dem Vormarsch. Geschätzt wird für dieses Jahr ein Silberdefizit von rund 176 Millionen Unzen und das ist nicht wenig. Bei der globalen Silberminenproduktion wird für 2024 ein Wachstum um vier Prozent prognostiziert. Dies wären dann 843 Millionen Unzen Silber. Gleichzeitig könnte jedoch die Silberproduktion aus Zinkminen abnehmen. Denn wegen der schwachen Zinkpreise können Minen stillgelegt werden. Auch soll 2024 die Menge des recycelten Silbers weniger werden, so die Schätzungen.

Die Fundamentaldaten sind beim Silber also durchweg positiv, da könnte sich noch manches Schnäppchen ergeben. Denn sobald es zu den erwarteten Zinssenkungen durch die Fed kommt, dürften sich die Silberinvestitionen und damit der Preis des edlen Metalls erholen. Also sollten Anleger nicht nur den großen Bruder Gold, sondern auch Silber nicht aus den Augen verlieren. Auf Silber fokussiert ist MAG Silver. Die Gesellschaft verfügt über eine Beteiligung an der Juanicipio-Liegenschaft (44 Prozent) in Mexiko. Diese produzierte im vierten Quartal 4,5 Millionen Unzen Silber sowie mehr als 10.000 Unzen Gold. Zudem besitzt MAG Silver zu 100 Prozent ein Silberprojekt im Abitibi-Gebiet in Kanada sowie eines in Utah. Sierra Madre Gold and Silver ist mit drei Projekten in Mexiko vertreten. Die Mine La Guitarra soll wiederbelebt werden.

