Ist der Höhepunkt erreicht?

Kommentar zu den heutigen Zahlen des US-amerikanischen Verbraucherpreisindex von Oliver Blackbourn, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors



10. August 2022

Die Inflation in den USA fiel niedriger aus als erwartet, was die Märkte, die in letzter Zeit durch die restriktive Haltung der US-Notenbank erschüttert wurden, ermutigt. Niedrigere Energie- und Kerngüterpreise glichen den Anstieg der Kosten für Nahrungsmittel und Dienstleistungen aus. Der Wert von 8,5 % lag deutlich unter dem Wert von 9,1 % für Juni und vor allem 0,2 % unter den Konsenserwartungen. Für die Beobachter der Fed ist es entscheidend, dass die Kerninflation nicht wie vorhergesagt gestiegen ist. Nach der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten am Freitag, nutzten die Märkte die unter den Erwartungen liegenden Inflationsdaten sofort für eine weitere Rallye.

Die Märkte werden die öffentlichen Äußerungen der Fed abwarten müssen, um zu sehen, wie sie den unerwartet starken Rückgang der Inflation einordnen. Die Märkte sind beruhigt, dass es klare Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation im Laufe des Sommers ihren Höhepunkt erreicht. Die Fed wird sich jedoch zweifellos auf die Anzeichen für die Kerninflation konzentrieren, insbesondere angesichts eines sehr angespannt wirkenden Arbeitsmarktes. Der fortgesetzte Anstieg der Dienstleistungskosten wird sie vielleicht weniger beruhigen als der Rückgang der Güterpreisinflation die Anleger.

Die NASDAQ 100-Futures stiegen nach der Veröffentlichung sprunghaft an, da die Aktienmärkte den möglicherweise weniger restriktiven Kurs der Fed als gute Nachricht für die Bewertungen aufnahmen. Steigende Realrenditen, die auf das Engagement der Fed bei der Inflationsbekämpfung zurückzuführen sind, waren im Jahr 2022 ein enormes Problem für die Bewertungen, so dass jede gemäßigte Haltung vom Aktienmarkt positiv aufgefasst wird, insbesondere für die am höchsten bewerteten Unternehmen. Allerdings schwächte der potenziell dovishere Ausblick eine wichtige Stütze des US-Dollars, der gegenüber dem Euro stark abwertete.



Janus Henderson Group ist ein weltweit führender aktiver Vermögensverwalter, der seine Aufgabe darin sieht, Anleger beim Erreichen ihrer langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen. Dazu wird ein breites Spektrum von Lösungen angeboten, wie Aktien-, Anleihen-, quantitative Aktien-, Multi-Asset- und alternative Strategien.

Janus Henderson verwaltet per 30. Juni 2022 ein Anlagevermögen von etwa 300 Milliarden US-Dollar und hat über 2.000 Mitarbeiter sowie Büros in 23 Städten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Australian Securities Exchange (ASX) notiert.

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich für den Gebrauch von Medienvertretern bestimmt und sollte nicht von Privatanlegern, Finanzberatern oder institutionellen Investoren verwendet werden. Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern.

Herausgegeben von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Henderson Investors International Limited (Reg.-Nr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (Reg.-Nr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (Reg.-Nr. 2678531), Henderson Equity Partners Limited (Reg.-Nr. 2606646), (jeweils registriert in England und Wales unter der Anschrift 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und reguliert durch die Financial Conduct Authority) sowie Henderson Management S.A. (Reg.Nr. B22848 unter der Anschrift 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier) zur Verfügung gestellt werden. Henderson Secretarial Services Limited (gegründet und registriert in England und Wales, Reg. No. 1471624, eingetragener Sitz 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) ist der Name, unter dem Sekretariatsdienste für Unternehmen erbracht werden. Alle diese Unternehmen sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Janus Henderson Group plc. (eingetragen und registriert in Jersey, Reg. No. 101484, mit eingetragenem Sitz in 13 Castle Street, St Helier, Jersey, JE1 1ES).

Janus Henderson, Knowledge Shared, und Knowledge Labs sind Marken der Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochterunternehmen. © Janus Henderson Group plc.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.