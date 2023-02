Ionos startet an der Börse

Die Angst vor der Powell-Rede war unbegründet, der Fed-Chef ist seiner Linie vom vergangenen Mittwoch treu geblieben und sieht positive Fortschritte in Sachen Inflation. Zwar hat er keine Zinssenkungen zum Ende des Jahres in Aussicht gestellt, ihnen aber eben auch keine klare Absage erteilt. Das gibt den meisten Anlegern genug Rückenwind, um nach einer kurzen Pause wieder in den Aktienmarkt einzusteigen.

Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.

Der Deutsche Aktienindex befindet sich derzeit in relativ ruhigem Fahrwasser, es gibt keine größeren Ausschläge nach unten. Nach oben allerdings dürfte ein nachhaltiger Ausbruch über die 15.500 Punkte ebenfalls schwer werden. Dass die Luft nach oben dünner wird, zeigt auch der Fear-and-Greed-Index des Nachrichtensenders CNN. Dieser liegt aktuell auf dem höchsten Stand des Jahres mit 77 von maximal möglichen 100 Punkten und zeigt damit extremen Optimismus an. Die Anleger sind „gierig“ – oft ein Signal für eine bevorstehende Korrektur.

Mit dem ersten großen Börsengang des Jahres startet heute der Webhoster Ionos, eine Tochter der bereits im MDAX ansässigen United Internet. Der Ausgabepreis liegt am unteren Ende der Ausgabespanne und damit bei 18,50 Euro. Ob das bisher eher verhaltene Interesse an der Aktie im Laufe des Handelstages zunimmt, wird sich zeigen. Sicher ist aber, dass bei genauerer Betrachtung ein interessantes Unternehmen an die Börse kommt. Vor allem die operative Marge von 30 Prozent sollte so einige Investoren aufhorchen lassen. Auch wenn die Aktie für viele nicht sofort ins Depot gehört, sollte man sie gerade in den ersten Handelstagen im Auge behalten.