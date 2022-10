Ionis Pharmaceuticals: mRNA-Aktie mit Breakout-Potential!

Mega-Pipeline mit mRNA-Therapien bei Ionis Pharmaceuticals (IONS). Kooperationen mit Biogen, Novartis & Co. – Long Trade noch vor den Quartalszahlen? Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: IONS ISIN: US4622221004

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das Wertpapier bewegt sich in einem aufwärtsgerichteten Trendkanal und konsoldiert gerade zwischen den gleitenden Durchschnitten. Die letzten fünf Tageskerzen formieren eine schöne Seitwärtsbewegung, der in Kürze ein dynamischer Ausbruch nach oben folgen könnte.

Chart vom 24.10.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 44.31 USD





Meine Expertenmeinung zu IONS

Meinung: Die fundamentalen Daten sind typisch sprunghaft für die Pharmabranche und daher nur bedingt aussagekräftig. Die langen Zyklen bis zur Marktreife der Medikamente führen dazu, dass sich Gewinn- und Verlustjahre regelmäßig abwechseln. Für Ionis Pharmaceuticals spricht neben dem Hauptumsatzbringer Spinraza insbesondere eine gut gefüllte Pipeline mit mRNA-Therapeutika. Spinraza, ein Medikament gegen spinale Muskelatropie ist an Biogen lizenziert und spülte im zweiten Quartal diesen Jahres 60 Millionen USD in die Kasse. Nächster Kandidat für eine Zulassung ist Tofersen gegen Amyotrophe Lateralsklerose, das ebenfalls in Kooperation mit Biogen lizenziert werden soll. Die Entscheidung der FDA wird für April 2023 erwartet.

Mögliches Setup: Die Seitwärtsrange gibt uns Trigger und Stopp Loss vor. Kursziel ist das Jahreshoch vom 12. September. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 7. November, sind aber bei forschenden Pharmaunternehmen eher von geringer Bedeutung. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in IONS.

Veröffentlichungsdatum: 25.10.2022

