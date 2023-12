Ionic Rare Earths meldet Updates zu Testanlagen im Doppelpack

Ionic Rare Earths gibt Updates zu seinen Testanlagen: In Uganda fügen sich zurzeit alle wichtigen Komponenten zusammen, sodass die Produktion von Seltenen Erden im Januar starten kann. In Belfast soll zugleich die Magnetrecycling-Testanlage den Nonstop-Betrieb aufnehmen.

Kurz vor Jahresende meldet Ionic Rare Earths Ltd. (WKN: A2P18Q, ISIN: AU0000081341) den aktuellen Status seiner Vorzeigeprojekte. Auf dem Seltenerdprojekt "Makuutu" in Uganda steht die im Bau befindliche Testanlage kurz vor der Fertigstellung; derzeit wird extern die metallurgische Ausrüstung getestet. Zugleich befindet sich im nordirischen Belfast die Magnet-Recycling-Demonstrationsanlage der Tochtergesellschaft Ionic Technologies in der Endphase der Inbetriebnahme: Ebenfalls ab Januar sollen dort im Rund-um-die-Uhr-Betrieb hochreine Seltenerdoxide hergestellt werden.

Federführend beim Bau der technischen Anlage auf "Makuutu" – einem der weltweit fortschrittlichsten Seltenerdprojekte mit einem Gehalt von 71 Prozent an magnetischen und Schweren Seltenen Erden – ist die örtliche ugandische Betreibergesellschaft Rwenzori Rare Metals Limited. Die technische Anlage auf dem "Makuutu"-Projekt soll metallurgische Testarbeiten optimieren und eine technische Validierungsgrundlage für die Kontrolle der Gehalte, das Minendesign, Materialhandhabung, Bautätigkeit und metallurgische Abstimmung schaffen. Zugleich sollen damit sowohl die Projektfinanzierung als auch die Aktivitäten der strategischen Partner unterstützt werden, während gleichzeitig der Input für eine aktualisierte endgültige Machbarkeitsstudie maximiert wird.

Geschäftsführung betont "bedeutende Fortschritte"

Tim Harrison, der Geschäftsführer von IonicRE, würdigte die Fortschritte bei der "Makuutu"-Demonstrationsanlage innerhalb der vergangenen Wochen: Es kämen nun alle Elemente für die betriebsbereite Anlage zusammen. Die Arbeiten seien von wesentlicher Bedeutung für die Validierung des Minenerschließungsplans und zur Herstellung von Proben von gemischtem Seltenerdkarbonat für potenzielle Partner im ersten Quartal 2024. Das Arbeitsprogramm solle die Position von "Makuutu" als strategische Ressource zur kurzfristigen Erschließung und eine sichere und langfristige Versorgung mit magnetischen und Schweren Seltenerdoxiden unterstreichen. Die Fokussierung auf die Förderung aus "Makuutu" ermögliche es IonicRE, eine nachhaltige und rückverfolgbare Versorgung mit solchen Seltenerdoxiden für neu entstehende Lieferketten zu schaffen.

Stand der Demonstrationsanlage

Konkret wurden in der technischen Anlage jetzt die Desorptionssäulen mit Wasser für Vorabtests des Erzes vor Beginn der Versuchsarbeiten in Betrieb genommen. Mit Bewässerungstests wurde sichergestellt, dass die Desorptionsprozesse planmäßig funktionieren. Auch die Behälter zur Lagerung des Erzes für die Desorptionstests werden zurzeit montiert.

Aktuell wird die in Uganda gefertigte metallurgische Ausrüstung beim Lieferanten getestet, um ihre Sicherheit und Funktion vor der Auslieferung zu gewährleisten. Das Eintreffen der Ausrüstung am Standort auf "Makuutu" wird in Kürze erwartet.

Großprobenentnahme läuft

Parallel zu den technischen Arbeiten an der Testanlage wurde zudem ein Schneckenbohrgerät bei der ersten Testgrube mobilisiert. Dort soll die Entnahme von Schüttgutproben als Ausgangsmaterial für die Vorabtests für die Demonstrationsanlage und metallurgische Testprogramme erfolgen.

Bildquelle: Ionic Rare Earths

Update zum Bergbaulizenzantrag

Über den Projektpartner Rwenzori hat IonicRE zwischenzeitlich alle Voraussetzungen für die Erteilung einer Großbergbaukonzession (TN03834) erfüllt, was die Überprüfungen durch die ugandische Direktion für Geologie und Bergbau bestätigt. Diese endgültigen Verifizierungsergebnisse müssen nun noch an das Ministerium für Energie und Bergbauförderung zur Prüfung und in der Folge zur Empfehlung der Erteilung einer Großbergbaukonzession übermittelt werden. IonicRE steht in Direktkontakt mit dem Ministerium; "Makuutu" genießt die volle Unterstützung der Regierung und soll sich zu Ugandas "Vorzeigemine" entwickeln.

Tim Harrison äußerte, dass "Makuutu", zusammen mit der Recyclinganlage in Belfast, der Schlüssel zur Nutzung der Technologie zur Beschleunigung von Abbau, Veredlung und Recyclings von Seltenen Erden sei, die für Energiewende, moderne Fertigung und Verteidigung von Bedeutung sind.

Magnet-Recyclinganlage bereit für Nonstop-Betrieb

Diese Demonstrationsanlage zum Recycling von Magneten wird von der IonicRE-Tochtergesellschaft Ionic Technologies geführt. Am Standort in Belfast bereitet man zurzeit die Aufnahme der Produktionskapazität im Rund-um-die-Uhr-Betrieb vor. Die Anlage befindet sich in der Endphase der Inbetriebnahme, die Indienststellung des Prozesssteuerungssystems soll voraussichtlich noch in der Kalenderwoche 51 abgeschlossen werden. Ab Januar sollen dann hochreine Seltene Erden für Unternehmen wie Ford Technologies und Less Common Metalls hergestellt werden. Darüber hinaus führt Ionic Technologies Gespräche mit anderen Produzenten von Seltenerdmetallen, -legierungen und –magneten sowie Erstausrüstern über weitere Kooperationen innerhalb der Lieferkette, um das globale Angebot zu erweitern.

Bildquelle: Ionic Technologies

Vorproduktion läuft

Die Vorproduktion hatte bereits vor dem Nonstop-Betrieb begonnen: Es wurden mehr als 300 Kilogramm Magnete verarbeitet und über 700 Kilogramm "Magnetschlamm" für die Verarbeitung in der Demonstrationsanlage vorbereitet. Das patentierte Verfahren ist so effizient und dazu geeignet, selbst minderwertige Magnete zu verarbeiten, dass sich daraus eine beträchtliche Quelle wertvoller Materialien ergibt – und das bei minimalen Umweltauswirkungen. Die Recyclingtechnologie unterstützt laut Ionic Technologies, die Bemühungen der Europäischen Union zur Förderung des Magnetrecyclings.

Investitionen für maximale Effizienz

Ionic Technologies hat für die Optimierung der Effizienz in ein neuartiges Steuerungssystem investiert, das eigens für die Komplexität des patentierten Prozesses für die Rückgewinnung von Seltenerdoxiden und das Recycling von Magneten entwickelt wurde. Außerdem wurden maßgeschneiderte Filterpressen beschafft, um eine sichere Fest-Flüssig-Trennung für verschiedene Magnete zu gewährleisten.

Erweitert wurde darüber hinaus das Betriebsteam, um die wachsende Nachfrage nach Recycling-Seltenerdoxiden im kommenden Jahr und darüber hinaus zu decken.

Über Ionic Technologies

Ionic Technologies ist Vorreiter beim Recycling von Neodym-Eisen-Bor-Dauermagneten zu hochreinen separaten Magneten aus Seltenen Erden. Das Unternehmen errichtete 2023 eine Magnetrecycling-Demonstrationsanlage, produzierte dort bereits im Sommer erste Mengen an hochreinen Neodym- und Dysprosium-Seltenerdoxiden und sicherte sich ebenso im Jahr 2023 erfolgreich die Finanzierung von zwei Zuschüssen des CLIMATES-Programms der britischen Regierung in Gesamthöhe von zwei Millionen GBP.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.