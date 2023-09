Ionic Rare Earths: Wichtiger Meilenstein zur Bergbaulizenz - Aktie mit Kurssprung

Wie Ionic Rare Earths berichtet, hat das ugandische Ministerium für Energie und Mineralienentwicklung seine Bergbauverordnung aktualisiert. Das macht beim Seltenerd-Projekt „Makuutu“ nun den Weg für die Zahlung der Gebühr für den Bergbaulizenzantrag frei.

Schlag auf Schlag geht es weiter mit positiven Neuigkeiten für Ionic Rare Earths (ASX: IXR, WKN: A2P18Q, ISIN: AU0000081341). Erst gestern hatte der australische Seltene Erden-Explorer vielversprechende Bohrergebnisse von seinem Prestigeprojekt "Makuutu" gemeldet. Wie das Unternehmen nun mitteilt, hat die Regierung von Uganda ihre Regularien zur Lizenzvergabe in der Bergbau- und Mineralienverordnung aktualisiert und im Amtsblatt veröffentlicht. Dieses Update ist eine bedeutende Vorstufe für die Erteilung der behördlichen Bergbaulizenz. Die Aktie von IonicRE reagierte auf die Meldung mit einem deutlichen Kursaufschlag und schloss am Ende des Handelstages in Sydney mit einem Kursplus von 22,5 Prozent.

IonicRE verfügt mit sechzig Prozent über die Mehrheitsbeteiligung an dem Projekt, einer potenziell angesichts der jüngsten Explorationsergebnisse weiter expandierenden IAC-Lagerstätte (IAC: ionischer Adsorptions-Ton). "Makuutu" soll ein langlebiger, nachhaltiger und skalierbarer Zulieferer für schwere Seltenerdoxide und hochwertige Magnete werden, wie sie – unter anderem – für moderne Technologien für erneuerbare Energien benötigt werden. Für die erste der sechs "Makuutu"-Liegenschaften legte IonicRE im März eine positive definitive Machbarkeitsstudie vor, die für den Antrag auf eine Bergbaulizenz erforderlich ist.

Ein Meilenstein für den Projektfortschritt

Die Aktualisierung der ugandischen Bergbau- und Mineralienlizenzverordnung ist ein weiterer wichtiger Schritt dorthin. Tim Harrison, geschäftsführender Direktor von IonicRE, bezeichnete ihn in einem Statement als "Meilenstein". Das Unternehmen könne nun die Gebührenzahlung für den Bergbaulizenzantrag abschließen; dies sei der letzte in Uganda notwendige Posten. Die Gebühr beläuft sich auf umgerechnet etwa 5.400 USD; die Zahlung bereite laut Harrison den Weg, um die Bewilligung der Bergbaulizenz für "Makuutu" zu beschleunigen.

Verantwortungsvoller Bergbau in Uganda

Harrison sieht in der Sorgfalt und Zeit, die die ugandische Regierung für den Erlass der neuen Bergbauvorschriften aufgewendet habe, einen Beweis dafür, dass man bemüht sei, eine Balance zwischen Wirtschaftswachstum und Sicherstellung nachhaltiger Bergbaupraktiken zu gewährleisten – ein Anliegen, das auch wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie von IonicRE ist.

IonicRE steht über die Rwenzori Rare Metals Limited (die örtliche Betreibergesellschaft) in kontinuierlichem Dialog mit Vertretern des Ministeriums für Energie und Mineralienentwicklung sowie anderen Bereichen der Regierung von Uganda. Dort sei man erfreut über die Fortschritte bei den Genehmigungen. IonicRE bereite sich nun auf die Überprüfung der definitiven Machbarkeitsstudie der Stufe 1 für "Makuutu" vor, bevor eine Aktualisierung zur Unterstützung der nächsten Entwicklungsphase eingeleitet werde.

Der aktuelle Stand vor Ort

IonicRE hatte erst kürzlich Fortschritte von seiner Versuchsanlage auf "Makuutu" sowie vom aktuellen und weiterhin plangemäß verlaufenden Phase-5-Bohrprogramm gemeldet, bei dem zurzeit 1.618 Bohrmeter in 79 Löchern abgeschlossen sind. Ziel des Programms ist die Verbesserung der Zuverlässigkeit der bestehenden Mineralressourcenschätzung auf der Lizenz "RL00007" (links unten in der Grafik).

Bildquelle: Ionic Rare Earths

Mit "Makuutu" strebt IonicRE eine sichere, rückverfolgbare und nachhaltige Versorgung mit magnetischen Seltenerdoxiden an. Das Projekt sieht das Unternehmen in Kombination mit der Recyclinganlage der hundertprozentigen Tochterfirma Ionic Technologies in Belfast als Schlüssel für eine Technologie, um Abbau, Recycling und Veredelung der für die modernen Technologien essentiellen Rohstoffe zu beschleunigen.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

