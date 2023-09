Ionic Rare Earths: Neue Bohrergebnisse bestätigen enormes Potenzial von Seltene Erden-Projekt

Elektromobilität, Windturbinen, Kommunikation – nicht nur dafür werden Seltene Erden benötigt. Ionic Rare Earths exploriert sein Flaggschiff „Makuutu“ und meldet vielversprechende Bohrergebnisse, die das Potenzial des Projekts in Uganda unterstreichen.

Seltene Erden sind elementare Rohstoffe für die Energiewende und andere fortschrittliche Technologien. In Uganda ist die australische Ionic Rare Earths Ltd. (ASX: IXR, WKN: A2P18Q, ISIN: AU0000081341) auf seinem Flaggschiffprojekt "Makuutu" auf der Suche nach Seltenerdoxiden. Wie das Unternehmen am Montag meldete, hat die erste Tranche von Phase 5-Bohrergebnissen nun das Potenzial des Projektes bestätigt.

"Makuutu" ist das Vorzeigeprojekt von IonicRE und befindet sich zu 60 Prozent im Unternehmensbesitz. Das durch eine bestehende Tier-1-Infrastruktur gut unterstützte Projekt hat die Perspektive, ein skalierbarer, langlebiger und nachhaltiger Lieferant von schweren Seltenerdoxiden (in der Folge: REO) und Magneten zu werden.

Die aktuellen Ergebnisse

Von der Explorationslizenz "EL00147" am östlichen Ende von "Makuutu" liegen aus 43 von 45 Bohrlöchern jetzt erste Auswertungen von Rotationsluftstoß-Bohrungen (RAB, Rotary Air Blast) vor. Zu den Highlights aus den regolithischen, tonhaltigen Seltenerdabschnitten oberhalb des Cut-Off-Gehalts der Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2022 (200 ppm TREO – Ceriumoxid; TREO: Seltenerdoxide insgesamt) gehören:

RRMRB083 mit 3 Metern zu 1.337 ppm TREO aus 13 Metern,

RRMRB079 mit 10 Metern zu 1.029 ppm TREO auf 5 Metern,

RRMRB105 mit 11 Metern zu 1.013 ppm TREO aus 6 Metern,

RRMRB078 mit 7 Metern mit 974 ppm TREO aus 6 Metern, sowie

RRMRB086 mit 24 Metern zu 967 ppm TREO aus 4 Metern.

Die ermittelten Ergebnisse stützen ein historisches Bohrprogramm von 2021 in Kilometermaßstab, das auf ausgedehnte Gebiete mit Seltenerdmineralisierungen außerhalb der aktuellen Mineralressourcenschätzung hindeutet. Ziel des diesjährigen Programmes war, den Abstand der Bohrlöcher auf zirka 500 Meter zu verringern und dabei breite Trends und die Zonierung der Mineralisierung zu bestimmen. Weitere geplante Arbeiten in diesem Gebiet umfassen metallurgische Testarbeiten zur Bestimmung potenzieller Seltenerd-Extraktionen sowie Kernbohrungen für eine Ressourcenschätzung.

Ausstehende Auswertungen

Vom Nordwesten des Projektes stehen Analyseergebnisse aus, etwa von 31 Rotationsluftstoß-Bohrungen auf der zuvor unerforschten Explorationslizenz "EL00257". Auf der Lizenz "RL0007" werden mit Diamantbohrungen die Ergänzungsbohrungen fortgesetzt, die die Ressourcenklassifizierung von abgeleitet ("inferred") auf angezeigt ("indicated") erhöhen sollen. Vollendet wurden bislang 1.580 Bohrmeter in insgesamt 78 Löchern; abgeschlossen wird das Programm voraussichtlich im Oktober.

Management sieht Projekt-Potenzial bestätigt

Der geschäftsführende Direktor von IonicRE, Tim Harrison erklärte, die Untersuchungsergebnisse bestätigten das enorme Potenzial der Explorationslizenz "EL00147". Dort wurden einige der höchstgradigen Abschnitte identifiziert: In 66 der 70 Rotationsluftstoß-Bohrlöcher, die 2021 und 2023 niedergebracht wurden, seien im breiten Abstand von 500 Metern Seltene Erden in Ton identifiziert und damit die Bedeutung von "Makuutu" als strategisches Asset mit einer expandierenden IAC-Lagerstätte belegt worden. (IAC: ionic adsorption clay, ionischer Adsorptions-Ton). IonicRE geht davon aus, dass die Ressource in Richtung Osten erweitert und so die Größe des Projektes künftig erheblich zunehmen werde.

Man konzentriere sich auf "Makuutu", um eine ebenso sichere wie nachhaltige und rückverfolgbare Versorgung mit magnetischen Seltenerdoxiden zu gewährleisten, so Harrison weiter. Dies sei zusammen mit der Recyclinganlage des Unternehmens in Belfast der Schlüssel zur Nutzung einer Technologie, für Abbau, Veredlung und Recycling von Magneten und REOs.

Über Ionic Rare Earths Ltd.

Das in Melbourne ansässige Unternehmen IonicRE verfolgt das Ziel, ein Bergbau-, Raffinerie- und Recyclingunternehmen für rückverfolgbare und nachhaltige Seltene Erden zu werden. Flaggschiff ist das zu 60 Prozent unternehmenseigene Projekt "Makuutu" in Uganda. Für die erste von sechs Liegenschaften liegt seit März 2023 eine positive definitive Machbarkeitsstudie vor; diese ist Voraussetzung für einen Antrag auf eine Bergbaulizenz in Uganda. Im vergangenen Jahr erwarb Ionic Rare Earths Ltd. die 100prozentige britische Tochtergesellschaft Ionic Technologies International Limited, die eine Recyclingtechnologie von Seltenen Erden entwickelt hat. IonicRE prüft zudem die Entwicklung einer eigenen Raffinerie für Magnete und Schwere Seltene Erden. IonicRE ist Teilnehmer des UN Global Compact. Dessen prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Wirtschaften ist wichtiger Teil der Firmenphilosophie.

