Alles soll noch besser werden: Ionic Rare Earths lässt seine „Machbarkeitsstudie nachprüfen und sich zur Wertoptimierung der Versuchsanlage beraten. Den Zuschlag hierfür bekam DRA Global, ein Bergbau-Dienstleister mit bedeutender Afrika-Expertise.

Ein wichtiger Meilenstein: Für die weitere Optimierung von "Makuutu" hat Ionic Rare Earths Ltd. (ASX: IXR, WKN: A2P18Q, ISIN: AU0000081341) sich Unterstützung ins Boot geholt. Wie der Seltene Erdenexplorer aus Melbourne am Dienstag mitteilte, wird der renommierte Dienstleister DRA Global aus Perth die Entwicklung des Projektes in Uganda unterstützen. Ein Schritt dahin ist die Überprüfung der aktuell vorliegenden definitiven Machbarkeitsstudie und der Möglichkeiten für weitere Kosteneffizienz, Zeitersparnis und Skalierung.

Das ASX-gelistete Unternehmen DRA Global ist ein internationaler, multidisziplinärer Anbieter von Ingenieurs-, Projekt- und Betriebsführungsdienstleistungen mit Fokus auf der Bergbau-, Mineralien- und Metallindustrie sowie anhängender Infrastruktur. Ein Schwerpunkt sind Nachhaltigkeitskonzepte, die Kunden beim Erreichen ihrer ESG-Ziele unterstützen. DRA blickt auf annähernd vier Dekaden Erfolgsbilanz in Afrika zurück. Für die Zusammenarbeit mit IonicRE wurde ein Team aus Südafrika zusammengestellt, das von Johannesburg aus mit Dr. Tommie van der Walt, dem Vorstand für das operative Geschäft von IonicRE, zusammenarbeiten wird. Mit DRA Global hatte van der Walt bereits zuvor beim Mega-Projekt "Ahafo" in Ghana kooperiert.

Der Auftragsumfang

DRA Global soll eine detaillierte Überprüfung der Abschnitt-1-Machbarkeitsstudie und der Phase-2-Testanlage von "Makuutu" durchführen. Der Fokus liegt auf der Optimierung des Grubendesigns und des Betriebs.

Identifiziert werden sollen potenzielle Möglichkeiten zur Verbesserung des gesamten Projekts und weiterer Arbeiten, die nötig sind, um eine Schätzgenauigkeit der Klasse Zwei (entspricht – 15 bis + 20 Prozent) zu erzielen. Der Leistungsumfang umfasst die Überprüfung von relevanten historischen Studiendokumentationen und Testresultaten, der bestehenden verfahrenstechnischen Dokumentation und des vorgeschlagenen Konzepts zur Materialhandhabung.

DRA soll weiterhin potenzielle Kompromiss- und Optimierungsstudien für nachfolgende Phasen identifizieren und den Bergbaubetrieb und die projektunterstützende Infrastruktur über den Bereich der Verarbeitungsanlage hinaus überprüfen. Das betrifft etwa Strom- und Wasserversorgung, Logistik, Werkszugang und Dauerunterkünfte. Auf der Agenda stehen zudem Gefahren- und Betriebsfähigkeitsstudien.

Hinzu kommen anschließend die eingehende Überprüfung der vorgeschlagenen Bergbauphilosophie und des Bergbaubetriebs sowie die Bewertung und Optimierung des Minendesigns.

Bewährte Zusammenarbeit

Dr. van der Walt hob hervor, dass DRA bereits mehrere bedeutende Bergbauprojekte in ganz Afrika und verschiedenen Rohstoffsegmenten durchgeführt habe. Man werde Werte und Möglichkeiten zu Kostenoptimierung identifizieren und damit eine strenge Überprüfung der Projektparameter vor der endgültigen Investitionsentscheidung sicherstellen. Die Professionalität und positive Haltung von DRA zu herausfordernden Bedingungen und Umgebungen hätten ihm in seiner Position als Leiter verschiedener Projekte gute Dienste erwiesen.

Die Bedeutung von "Makuutu"

Das Seltene Erdenprojekt "Makuutu" in Uganda befindet sich im sechzigprozentigen Besitz von IonicRE und zählt weltweit zu den größten und am weitesten fortgeschrittenen, entwicklungsreifen Lagerstätten für schwere Seltene Erden, die durch ionische Adsorptionstone erschließbar sind.

"Makuutu" soll eine langlebige, skalierbare und nachhaltige Quelle für magnetische und schwere Seltenerdoxide werden. Die positive Machbarkeitsstudie für die erste von sechs Liegenschaften von März dieses Jahres definierte ein Projekt mit einer Lebensdauer von 35 Jahren und einem 71-prozentigen Produktkorb aus Magnet- und schweren Seltenerdkarbonaten. Es besteht Erweiterungspotenzial durch zusätzliche Grundstücke.

