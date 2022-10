Investmentfondsmarkt trotz globaler Krisen weiterhin stabil

- Fondsvolumina in den ersten 3 Quartalen 2022 aufgrund der Kapitalmarktentwicklungen infolge der globalen Krisensituation um 15% auf 186,3 Mrd. Euro gesunken

- Leichte Nettomittelzuflüsse bei Privatanleger:innen

- Nachhaltige Investmentfonds stark gefragt (78,1 Mrd. Euro, Volumenszuwachs um 6,6% und Nettomittelzuwachs von 2,1 Mrd. Euro gemäß SFDR Art. 8 und 9)

- Immobilien-Investmentfonds als Stabilitätsanker

Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) ist seit Jahresbeginn 2022 um 15% auf rund 186,3 Mrd. Euro gesunken. Der Ukrainekrieg und die Turbulenzen auf den Energiemärkten haben sich auch in den Börsenkursen widergespiegelt.Die Nettomittelabflüsse betrugen -347 Mio. Euro, wobei institutionelle Anleger Abflüsse in der Höhe von -416 Mio. Euro hinnehmen mussten und auf den Publikumsfondsbereich Zuflüsse in der Höhe von 70 Mio. Euro entfielen. Die Anleger:innen haben kühlen Kopf behalten und sind weiterhin investiert geblieben. Die höchsten Nettomittelzuflüsse erreichten die vermögensverwaltenden Fonds mit rund 1,5 Mrd. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug in den ersten neun Monaten 1,1 Mrd. Euro und die Kursverluste beliefen sich auf rund 31 Mrd. Euro.Performancesieger im 1-Jahres-Zeitraum waren Derivatefonds mit einem Plus von rund 20,8%. Alle anderen Kategorien performten negativ.Über die letzten 10 Jahre entwickelten sich Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika am besten mit einem Plus von 10,3% p.a., gefolgt von Aktienfonds, Japan mit 5,8% p.a. und Aktienfonds internationale Aktien mit 5,4% p.a. Die Aktienfonds Österreich performten mit 3,2% p.a. Im Rentenfondsbereich lagen im 10-Jahres-Fondsbereich Rentenfonds in Fremdwährung mit 0,4% p.a. vor den Rentenfonds vorwiegend in EUR mit rund 0,3% p.a. (Performancedetails siehe Anhang).Die nachhaltigen Investmentfonds gem. SFDR Art. 8 und 9 erreichten ein Fondsvolumen von 78,1 Mrd. Euro (Volumenszuwachs um 6,6% seit Jahresbeginn). Die nachhaltigen Investmentfonds erreichten einen Nettomittelzufluss von 2,1 Mrd. Euro.Die 1-Jahres-Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug -13,0%, nachhaltige Derivatefonds erreichten 10,1% und nachhaltige Immobilienfonds legten um 1,9% zu. Im 10-Jahresbereich stiegen nachhaltige Aktienfonds jährlich um 4,8% im Wert, nachhaltig gemischte Fonds zeigen ein jährliches Plus von 1,0% p.a.Insgesamt verwalteten die 15 österreichischen Verwaltungsgesellschaften per Ende September 2022 exakt 1.968 Wertpapierfonds, davon 987 Publikumsfonds und 981 Institutionelle Fonds.Die offenen Immobilien-Investmentfonds konnten ihr Fondsvolumen seit Jahresbeginn 2022 um 3,6% auf rund 11 Mrd. Euro steigern, wobei sich die Nettomittelzuflüsse auf 256 Mio. Euro, Ausschüttungen auf rund 42,6 Mio. Euro und Kursgewinne auf rund 175,9 Mio. Euro beliefen. Die 5 Immobilien-Investmentfondsgesellschaften verwalteten 14 Fonds (9 Publikumsfonds und 5 Spezialfonds). Die durchschnittliche 1-Jahres-Performance betrug 2,1%. Die 10-Jahres Performance betrug 2,3%.„Nach einem Jahrzehnt fast durchgehender Vermögenszuwächse, haben wir es heuer mit einer äußert schwierigen Marktsituation zu tun, unter der die Performance der meisten Fondsklassen leidet“, betont VÖIG-Präsident Heinz Bednar. „Umso erfreulicher sind die konstanten Zuwächse bei nachhaltigen Fonds und Immobilien-Investmentfonds zu werten. Wir sind zuversichtlich, dass sich bei mehr Klarheit über die vielen offenen Fragen wie Inflations- und Konjunkturentwicklung, Energiepreise und Kriegsgeschehen in der Ukraine der Fondsmarkt wieder drehen wird.“

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.