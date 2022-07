Investmentfonds trotz schwierigen Marktumfelds weiter gefragt

Fondsvolumina im ersten Halbjahr 2022 aufgrund der Börsenentwicklung um

12,8% auf 191 Mrd. Euro gesunken

Nettomittelzuflüsse bei Privatanleger:innen halten unvermindert an

Trend zu nachhaltigen Investmentfonds setzt sich fort (70,5 Mrd. Euro gemäß SFDR Art. 8 und 9)

Immobilien-Investmentfonds ebenfalls gefragt

Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) ist seit Jahresbeginn 2022 um 12,8% auf rund 190,7 Mrd. Euro gesunken. Der Rückgang des Fondsvolumens ist auf die Börsenentwicklung zurückzuführen. Der Krieg in der Ukraine und die dadurch verursachte Energiekrise haben naturgemäß Auswirkungen auf die Kapitalmärkte.Anleger:innen bleiben weiter investiert oder kaufen zu. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 47,5 Mio. Euro, wobei institutionelle Anleger Verluste in der Höhe von -429 Mio. Euro hinnehmen mussten und auf den Publikumsfondsbereich 477 Mio. Euro entfielen. Die höchsten Nettomittelzuflüsse erreichten die vermögensverwaltenden Fonds mit rund 1,8 Mrd. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug in den ersten sechs Monaten 827 Mio. Euro, und die Kursverluste beliefen sich auf rund 27,3 Mrd. Euro.Performancesieger im 1-Jahres-Zeitraum waren Derivatefonds mit einem Plus von rund 14,4%. Alle anderen Kategorien performten negativ.Über die letzten 10 Jahre entwickelten sich Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika am besten mit einem Plus von 10,7% p.a., gefolgt von Aktienfonds Euroland mit 6,2% p.a., Aktienfonds Europa (EU) mit 6,1% p.a. und Aktienfonds Österreich performten mit 5,4% p.a. Im Rentenfondsbereich lagen im 10-Jahres-Fondsbereich Eurorentenfonds (vorwiegend) mit rund 1,0% p.a. vor den Eurorentenfonds (ausschließlich) mit 0,8% p.a. (Performancedetails siehe Anhang).Die nachhaltigen Investmentfonds gem. SFDR Art. 8 und 9 erreichten ein Fondsvolumen von 70,5 Mrd. Euro (Rückgang um -3,8% seit Jahresbeginn). Die nachhaltigen Investmentfonds erreichten einen Nettomittelzufluss von 0,7 Mrd. Euro.Die 1-Jahres-Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug -10,4%, nachhaltige Dachhedgefonds erreichten 17,4% und nachhaltige Immobilienfonds legten um 2,0% zu. Im 10-Jahresbereich stiegen nachhaltige Aktienfonds jährlich um 5,5% im Wert, nachhaltig gemischte Fonds zeigen ein jährliches Plus von 2,3% p.a.Insgesamt verwalteten die 15 österreichischen Verwaltungsgesellschaften per Ende Juni 2022 exakt 1.970 Wertpapierfonds, davon 997 Publikumsfonds und 973 Institutionelle Fonds.Die offenen Immobilien-Investmentfonds konnten ihr Fondsvolumen seit Jahresbeginn 2022 um 2,0% auf rund 11 Mrd. Euro steigern, wobei sich die Nettomittelzuflüsse auf 272 Mio. Euro, Ausschüttungen auf rund 12,4 Mio. Euro und Kursgewinne auf rund 112,5 Mio. Euro beliefen. Die 5 Immobilien-Investmentfondsgesellschaften verwalteten 14 Fonds (9 Publikumsfonds und 5 Spezialfonds). Die durchschnittliche 1-Jahres-Performance betrug 2,1%. Die 10-Jahres Performance betrug 2,3%.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.