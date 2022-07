Leistungswille ist keine Frage des Geschlechts. Das gilt nicht nur im Sport, sondern auch im Management.

Es ist kein Geheimnis: Der Erfolg eines Unternehmens hängt in hohem Maße von der Kompetenz des Managements ab. Dass Frauen in diesem Punkt ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen, versteht sich von selbst. Häufig sind Frauen sogar die besseren Führungskräfte. Zu diesem spannenden Ergebnis kommt eine in „Harvard Business Review“ erschienene Studie des US-amerikanischen Beratungsunternehmens Zenger Folkman. Die Studie basiert auf Tausenden Befragungen bei Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie der Kundschaft. Demnach schneiden Frauen in 17 von 19 Führungskompetenzen besser ab als Männer, insbesondere in puncto Eigeninitiative, Belastbarkeit, Ergebnisorientierung sowie Integrität und Ehrlichkeit (Quelle: hbr.org, Jack Zenger und Joseph Folkman, „Women Score Higher Than Men in Most Leadership Skills“, 25. Juni 2019).

Trotz dieser Ergebnisse sind Frauen in Führungspositionen leider immer noch unterrepräsentiert. Aber sie holen auf. Beispiel DAX®. Laut einer Studie der Personalberatung Russell Reynolds Associates legte der Frauenanteil in den DAX®-Vorständen im Jahr 2021 um fast vier Prozentpunkte von 15,3 auf 19,1 Prozent zu. Würde dieses Tempo beibehalten, so heißt es in der Studie, läge die Quote in zwei Jahren bei über 30 Prozent. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren (2012) lag der Anteil lediglich bei 7,2 Prozent (Quelle: Russell Reynolds Associates, DAX®-Vorstandsstudie 2022“, 7. Februar 2022).

Anlagekriterium: Women Leadership

UniCredit hat einen Aktienindex entwickelt, der dem Aspekt des Frauenanteils in Führungspositionen Rechnung trägt. Denn in den UC ESG European Women Leadership Index werden nur europäische Unternehmen aufgenommen, bei denen die Quote der Frauen, die im leitenden Management tätig sind, zwischen 25 und 75 Prozent liegt. Dabei gilt: Je höher die Quote in besagtem Rahmen, umso größer die Chance, einen Platz im Index zu erhalten. Der Frauenanteil ist aber nicht das einzige Kriterium. Bei der Auswahl werden auch strenge Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Das heißt: In den Index schaffen es nur Unternehmen, die über ein im Branchenvergleich hohes ESG-Rating (Environmental, Social, Governance) verfügen und darüber hinaus in keine kontroversen Geschäftspraktiken wie Kinder­arbeit, Glücksspiel oder Tierversuche involviert sind.* Der UC ESG European Women Leadership Index kann bis zu 45 europäische Aktiengesellschaften enthalten, wobei eine Überprüfung der Zusammensetzung sowie eine Gleichgewichtung der Komponenten jeweils halbjährlich erfolgen.

100 Prozent Teilhabe

Für Anlegerinnen und Anleger, die an der Wertentwicklung des UC ESG European Women Leadership Index eins zu eins und zeitlich unbegrenzt teilhaben wollen, hat HypoVereinsbank onemarkets ein HVB Open End Index Zertifikat im Angebot. Positiv: Nettodividenden der Indexmitglieder gehen nicht verloren. Sie werden in den Index reinvestiert. Zu beachten ist, dass es sich bei dem Zertifikat um eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG handelt. Bei Insolvenz des Emittenten, d. h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

HVB OPEN END INDEX ZERTIFIKAT Basiswert UC ESG European Women Leadership Index ISIN/WKN DE000HB8EWL5/HB8EWL Teilhabefaktor 100 % Rückzahlungstermin Open End* Indexberechnungsgebühr 1,5 % p.a. Währung EUR * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen. Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 13.7.2022

Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/HB8EWL

* Die Nachhaltigkeitsratings stammen von ISS ESG. Das ist der Responsible-Investment-Bereich der Institutional Shareholder Services Inc., einer auf Nachhaltigkeit spezialisierten Ratingagentur und ein führender Anbieter von Umwelt-, Sozial- und Governance-Lösungen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Ein Investment, das auf Frauen­power setzt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.