Investitionen in Lithium – Zink vor dem Sprung

Die USA investieren 2,8 Milliarden US-Dollar in Lithium. Private Anleger können in Lithiumunternehmen investieren

Diese immensen Investitionen der USA sollten den Ansturm auf Lithium, auch genannt das „weiße Gold“ anheizen. Laut der amerikanischen Regierung soll die inländische Produktion von EV-Batterien angekurbelt werden, dazu gehört auch die Herstellung der verwendeten Materialien. Gemäß der Biden-Regierung soll die Hälfte aller neu zugelassenen Fahrzeuge vollelektrisch oder Hybride sein. Viele Länder fördern den Elektromobilitätstrend, ob in den USA, Deutschland oder in Norwegen, wo kaum noch Verbrenner über den Ladentisch gehen. Lithium ist eine Schlüsselkomponente der Lithium-Ionen-Batterien. Das meiste Lithium fördert Australien, China ist führend in der Lithiumraffination und in der Produktion der Lithium-Ionen-Batterien. Auch in Chile und Argentinien, sowie Simbabwe, Portugal oder Brasilien gibt es das begehrte weiße Gold. Ebenso in der Mongolei. Hier besitzt ION Energy zwei sehr aussichtsreiche Lithiumprojekte. Die Mongolei ist ein bergbaufreundliches Land.





Aber noch ein anderes Metall könnte seinen Siegeszug antreten, nämlich Zink. Es dient zum Korrosionsschutz bei Eisen und Stahl und Zink wird für die Energiewende gebraucht. Wind- und Solarmodule brauchen Zink. Gerade prüft die Londoner Metallbörse den kompletten Ausschluss russischer Metalle. Manch eine Zinkhütte hat bereits die Arbeit eingestellt, so etwa die Zinkhütte Nordenham, Stichwort Energiekrise in Europa. Und die Zinklager befinden sich auf einem Tiefstand, während es beim Nachschub schlecht aussieht. An der Londoner Metallbörse ist fast schon der Tiefstand von Anfang 2020 erreicht. Da könnte ein Investment in einen Zinkproduzenten wie Griffin Mining, den größten Zinkproduzenten Chinas erwägt werden. Mit 88,8 Prozent ist Griffin Mining an der erfolgreich produzierenden Caijiaying-Mine in der Provinz Hebei beteiligt.





