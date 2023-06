Investitionen in Düngemittel und grüne Energien

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine und die jüngste Entwicklung dort lässt eine Energie- und Düngerkrise befürchten

Die globale Ernährungssicherheit und die Lebensmittelpreise sind ein präsentes Thema geworden. Nicht nur die EU, sondern weltweit, auch in Entwicklungsländern gibt es Herausforderungen, die Industrie und Landwirte meistern müssen. Kalidünger, die traditionell aus Kanada, Russland und dem Nahen Osten kommen, sind essenziell. Ohne Kalidünger kann das nicht funktionieren. Auch ist ein erheblicher Transportaufwand nötig. Ein bedeutendes Land, das viel Kalidünger braucht, ist Brasilien. Rund zwölf Millionen Tonnen MOP (Kaliumchlorid) werden dorthin jedes Jahr importiert. Die beiden gefragtesten Kalidüngerarten sind MOP und SOP. MOP sorgt für eine verbesserte Bodengesundheit und unterstützt die Krankheitsresistenz von Pflanzen. Eine Gesellschaft, Millennial Potash, punktet mit einem deutlichen Kostenvorteil. Denn gegenüber anderen Wettbewerbern ist Millennial Potash näher an wichtigen Kalimärkten und entwickelt zügig das Projekt. Die Lieferzeit nach Brasilien und in die asiatischen Märkte und damit die Kosten sind deutlich kürzer als bei anderen Anbietern. In Afrika, in Gabun ist das Kaliprojekt Banio in einem bewährten Kalibecken gelegen. Gabun ist bergbau- und entwicklungsfreundlich.

Der nachhaltige Weg in die Zukunft betrifft nicht nur die Lebensmittelversorgung, sondern natürlich auch die Energiewende. Dreh- und Angelpunkt ist hier die ausreichende Versorgung mit dem weißen Gold, Lithium. Denn das Lithium in den Lithium-Ionen-Batterien kann auf absehbare Zeit nicht durch andere Stoffe ersetzt werden. Das meiste Lithium wird von der Elektrofahrzeugindustrie verbraucht. Der zweite wichtige Bereich ist der Energiespeicherbereich. Aussichtsreiche Lithium-Projekte besitzt beispielsweise Targa Exploration in Quebec. Jüngst konnten durch die Übernahme von Pan Canadian Lithium, die nun eine 100prozentige Tochter von Targa Exploration ist, Lithiumprojekte in Ontario und Saskatchewan hinzugefügt werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/).

