Investieren in digitale Vermögenswerte – 5 Tipps für Neueinsteiger

Seit dem Abklingen der Dotcom-Blase im März 2000 und der Finanzkrise 2008 hat wohl keine Anlageklasse einen solchen Boom erlebt wie der Handel mit digitalen Vermögenswerten. Bitcoin, Ethereum und Co. konnten zwischenzeitlich enorme Zuwachsraten vorweisen.

Viele Anleger stiegen voller Faszination für die neue digitale Investitionsmöglichkeit in den Markt ein – allerdings birgt der Handel mit Kryptos neben den Chancen auch einige spezifische Risiken: „Nicht zuletzt am vergangenen ICO-Hype konnten wir sehen, dass sich der verständliche Wunsch nach Rendite schnell zu einer Spekulationsblase auswachsen kann“, berichtet Jörg Haupt, Business Development Manager bei der Calidris Fintech AG.

Die Calidris Fintech AG ist der Ansprechpartner für digitale Assets und berät ihre Kunden bei allen Fragen der digitalen Vermögensanlage. Worauf Neueinsteiger unbedingt achten sollten, hat der Finanzdienstleister in den folgenden fünf Tipps zusammengefasst.

Tipp 1: Auf das Geschäftsmodell achten

Wer in digitale Vermögenswerte investieren will, sollte sich zuerst das konkrete Geschäftsmodell des jeweiligen Anbieters ansehen. Auch eine Kryptowährung oder ein Security-Token sind zunächst einmal normale Investments, die mit einem bestimmten Geschäftsmodell in Verbindung stehen. Letzteres sollte unter dem Strich Lösungen für ganz konkrete Fragestellungen bereitstellen. Kann ein Produkt hingegen dem Anleger keinen klar erkennbaren Vorteil bieten, ist eine nachhaltige Wertschöpfung eher unwahrscheinlich.

Tipp 2: Beteiligte Personen prüfen

Selbst die besten Ideen können sich ohne ein kompetentes Team nur schwer umsetzen lassen – daher sollten Anleger sich vor ihrer Entscheidung auch die Mitarbeiter des Unternehmens genauer ansehen. Wenn das Personal hier Erfahrung und entsprechende Leistungen nachweisen kann, steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Umsetzung.

Tipp 3: Umsetzsetzungsstrategie überprüfen

Wollen potenzielle Investoren die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Umsetzungsstrategie beurteilen, sollten sie die konkret ergriffenen Maßnahmen des Unternehmens ansehen. Nur wenn die Aktionen und Entscheidungen des Anbieters klar und schlüssig definiert sind, können Anleger in Zukunft auch eher einen Erfolg erwarten.

Tipp 4: Auf die Einhaltung von Regulierungsvorgaben achten

Damit sich digitale Vermögenswerte in ihrem Potenzial überhaupt entfalten können, sind konkrete Vorgaben grundlegend. Aus diesem Grund haben Aufsichtsbehörden wie die BaFin genaue Vorschriften für digitale Vermögenswerte geschaffen. Anleger sollten daher zu Produkten greifen, deren Anbieter die Regulierungsvorgaben einer namhaften Institution erfüllen. Die Behörden in der Europäischen Union, in der Schweiz und in Liechtenstein sind hierbei international führend.

Tipp 5: Liquide Anlagen bevorzugen

Zudem ist es für Anleger von großem Interesse, ob sie ihre Investition notfalls auch wieder schnell zu Geld machen können. Nötig sind dafür neben einem Käufer auch funktionierende Märkte. Mehrere europäische Länder planen derzeit neue digitale Börsen für Kryptowerte, berichtet der Finanzdienstleistungsexperte von der Calidris Fintech AG.

Wer schon heute an einem multilateralen und regulierten Zweithandelsplatz investieren möchte, hat an der Schweizer SIX-Digital Exchange oder der Londoner Archax MTF die Möglichkeit dazu. Auch in Deutschland wird derzeit die Eröffnung einer digitalen Börse vorbereitet, wodurch ein echter und regulierter Zweithandelsplatz für digitale Vermögenswerte entsteht.

Wie jede Anlage bietet die Investition in digitale Assets viele Chancen, aber auch mehrere Risiken. Hier ist neben einer ausreichenden Diversifikation in verschiedene Anlageklassen auch ein langer Anlagehorizont erforderlich. Drei bis fünf Jahre Haltezeit sollte man heute einplanen.

Jörg Haupt, Business Development Manager bei der Calidris Fintech AG

Über Calidris Fintech AG:

Die Calidris Fintech AG macht für ihre Kunden neue Chancen im Bereich digitaler Vermögenswerte zugänglich. Das Unternehmen hat sich auf die Beratung und Betreuung von Kunden zu digitalen Vermögenswerten spezialisiert und verfolgt den Grundsatz: Sie sind die Anlageform der Zukunft. Mehr Informationen dazu unter: www calidrisfintech com













Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.