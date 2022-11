Interview: „Mit onemarkets Fund bieten wir nur Fondsstrategien an, bei denen wir für unsere Kund:innen einen echten Mehrwert liefern können“

Markus Bilger, Fabian Gügel sowie Frank Weingarts, Experten für Anlagelösungen bei HypoVereinsbank onemarkets, über Konzeption und Ziele der neuen Fondsmarke onemarkets Fund.

onemarkets: Die Anlageplattform onemarkets ist bekannt als Entwickler und Emittent von Anlage- und Hebelprodukten. Am 10. Oktober 2022 ging onemarkets Fund an den Start. Was steckt dahinter?

Markus Bilger: onemarkets Fund ist die neue Fondsplattform der UniCredit Gruppe. Als UniCredit entwickeln wir qualitativ hochwertige Fonds. Dabei definieren wir die Strategien und suchen am Kapitalmarkt die besten Vermögensverwalter für die Umsetzung der jeweiligen Strategie. Wir beginnen zunächst mit sieben Teilfonds. Für das Management haben wir die renommierten Finanzkonzerne und Vermögensverwalter Amundi, BlackRock, Fidelity, J.P. Morgan und Pimco gewinnen können.

onemarkets: Die Fonds werden über die Structured Invest S. A., einer 100-prozentigen Tochter der UniCredit Bank AG, auf den Markt gebracht. onemarkets ist für die Vertriebsseite verantwortlich.

Fabian Gügel: Das sind ganz wichtige Punkte. Die UniCredit definiert die Anlagestrategien. Die Basis dafür bilden die langfristigen Anlagewünsche unserer Kund:innen. Beispiel: Gewünscht wird eine Fondslösung für eine globale Dividendenstrategie. Das Research-Team stellt zunächst ein Anlagekonzept auf. Dann wird der Vermögensverwalter gesucht, der eine solche Strategie in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt hat. Der ausgewählte Fondsmanager ist dann für die Asset-Allokation verantwortlich und wir als UniCredit überwachen die Entwicklung des Fonds und die Einhaltung des Risiko-Rendite-Profils.

onemarkets: Es ist häufig die Rede von einem sogenannten Best-in-Class-Prinzip. Was ist darunter zu verstehen?

Frank Weingarts: Nehmen wir beispielsweise J.P. Morgan. Das US-Bankhaus ist ein Pionier im Bereich der Schwellenländerinvestitionen. Das Unternehmen verwaltet seit 1971 Aktienfonds für Schwellenländer – ganze 15 Jahre, bevor diese Anlageklasse ihren Namen erhielt. J.P. Morgan hat also 50 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Dies spiegelt sich auch in einer guten Wertentwicklung ihrer Emerging-Markets-Fonds wider. Die langjährige Expertise, kombiniert mit einer nachweislich guten Performance, waren die Gründe, wieso wir uns beim onemarkets Emerging Countries Fund für J.P. Morgan als Vermögensverwalter entschieden haben. Best-in-Class heißt: Wir formulieren das Konzept und die Gesellschaft, die das Konzept am besten umsetzt, wird unser Partner. Das gilt sowohl für die bestehenden sieben Fonds als auch für alle künftigen.

onemarkets: Anleger:innen können allein in Deutschland aus über 7.500 Fonds auswählen. Wieso sollten sie zu einem onemarkets-Fonds greifen?

Bilger: Wenn ein Kunde in einen Schwellenländer-Fonds investieren will, hat er zwei Möglichkeiten. Entweder die:der Kunde:in informiert sich selbst über mögliche Investmentprodukte. Dazu gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Oder sie:er greift auf das Angebot von UniCredit zurück, denn im onemarkets Emerging Countries Fonds ist automatisch der aus unserer Sicht beste Fondsmanager engagiert – in diesem Fall J.P. Morgan.

Gügel: Die stetige Überwachung stellt sicher, dass Investor:innen langfristig stets den besten Fondsmanager haben und die Strategie wie gewünscht umgesetzt wird. Sollte das Ertrags-Risiko-Profil irgendwann nicht mehr stimmen, hat UniCredit die Möglichkeit, den Fondsmanager auszutauschen. Die ISIN des Produkts bleibt hingegen stets dieselbe. Unsere Position ist vergleichbar mit der eines Sportvorstands und der Fondsmanager ist der Trainer. Wir geben die Richtung vor. Der Trainer entscheidet, welcher Spieler eingesetzt oder ausgewechselt wird.

onemarkets: Auf welche Resonanz ist onemarkets Fund bisher gestoßen?

Gügel: Das Feedback fiel bisher mehrheitlich positiv aus. Viele Kund:innen sagen: „Ich vertraue der HypoVereinsbank. Ich vertraue der Strategie, zumal ihr die Fonds auch noch fortlaufend überwacht.“ Dieses Set-up kommt gut an. Das Konzept ist von UniCredit beziehungsweise der UniCredit-Tochter Structured Invest S. A. und das Management wird von den besten Fondsmanagern im jeweiligen Segment gestellt. Im Vergleich zu anderen Fonds fallen keine Mehrkosten an.

onemarkets: Welche Ziele verfolgt die UniCredit mit dem Einstieg in das Fondsgeschäft?

Bilger: onemarkets ist die Dachmarke für globale Anlagelösungen der UniCredit. Die onemarkets-Plattform bietet unseren Kund:innen Zugang zu einer breiten Vielfalt von verschiedenen Investmentlösungen sowie zu den Finanzmärkten weltweit. Mit den Teilfonds von onemarkets Fund erweitern wir nun das bestehende Anlageuniversum für UniCredit-Kund:innen um ein zusätzliches, einzigartiges Angebot an aktiv verwalteten Investmentfonds. Begonnen haben wir mit insgesamt sieben Aktien- und Multi-Asset-Fonds. Diese eignen sich für Anleger:innen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen und Anlagehorizonten. Wir arbeiten jedoch bereits daran, das Fondsangebot auszubauen. 2023 wird eine ganze Reihe neuer Fonds mit dem Qualitätssiegel von onemarkets auf den Markt kommen.

Weingarts: Unser Ziel ist nicht, schon morgen in allen Anlageklassen einen passenden Fonds anzubieten. Basis unserer Überlegungen für neue Fondskonzepte sind Studien unseres Research-Teams sowie das Feedback aus den Gesprächen mit unseren Kund:innen. Wir werden somit nur neue Teilfonds auf Themen und Strategien als onemarkets-Fonds anbieten, bei denen wir als UniCredit für unsere Kund:innen einen echten Mehrwert liefern können und wo wir Bedarf seitens unserer Kund:innen sehen. Die Reise hat eben erst begonnen.

onemarkets: Herr Bilger, Herr Gügel, Herr Weingarts, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.

