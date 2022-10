„Internationaler Krypto-Hotspot“: 21Shares expandiert in den Nahen Osten

Größtes Krypto-Einhorn der Schweiz ermöglicht Anlegern aus dem Nahen Osten den Zugang zum ersten Bitcoin ETP der Welt





Hany Rashwan, CEO und Mitgründer von 21Shares (©21Shares)

München/Dubai, 12. Oktober 2022 – Die 21Shares AG, die Tochtergesellschaft von 21.co und das höchstbewertete Krypto-Einhorn der Schweiz, expandiert in den Nahen Osten – eine Schlüsselregion auf der globalen Roadmap des Fintech-Unternehmens. Mit der Notierung des 21Shares Bitcoin ETP (Ticker: ABTC) an der Nasdaq Dubai wird das erste physisch besicherte Bitcoin ETP im Nahen Osten eingeführt. Mit der Aufnahme von Nasdaq Dubai listet 21Shares über 41 Produkte an 12 Börsen in sieben Ländern.

21Shares will Krypto-Ambitionen des Nahen Ostens unterstützen

"Die Expansion in die Vereinigten Arabischen Emirate ist ein bedeutender Meilenstein in unseren internationalen Wachstumsplänen. Da ich selbst aus dem Nahen Osten stamme, ist die Region äußerst wichtig für mich. Als Unternehmen sind wir bestrebt, regionalen Investoren einen sicheren Zugang zu Kryptowährungsprodukten zu bieten", so Hany Rashwan, CEO und Mitgründer von 21Shares. "Unsere Partner Nasdaq Dubai und Dubai Financial Market teilen unsere Vision, Anlegern den Zugang zu neuen und spannenden Anlageklassen zu ermöglichen. 21Shares wird die Ambitionen des Nahen Ostens unterstützen, ein globales Kryptozentrum zu werden."

Die heutige Nachricht folgt der kürzlichen Ernennung von Sherif El-Haddad zum Head of Middle East im August dieses Jahres. El-Haddad kommentiert die Börsennotierung wie folgt: "Kryptowährungen werden für Investoren und Vermögensverwalter auf der ganzen Welt zum Vermögenswert der Zukunft, da die globale Krypto-Akzeptanz und das Investitionsniveau weiterhin rasant ansteigen. Der Nahe Osten ist ein wichtiger Beschleuniger dieses Wachstums. Die Vereinigten Arabischen Emirate und der breitere Teil des Golfkooperationsrats (GCC) sind ein Markt von erheblicher strategischer Bedeutung für unser Geschäft. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die uns dieser Markt eröffnet."

Der Nahe Osten als vielversprechendes Kryptozentrum

Der Nahe Osten ist ein Krypto-Hotspot. Das Research Team von 21Shares fand heraus, dass 2021 in keinem anderen arabischen Land mehr Kryptowährungen gehandelt wurden als in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Darüber hinaus hat sich die Region in letzter Zeit zu einer Schlüsselregion für Kryptounternehmen und -börsen wie FTX, Kraken und Blockchain.com entwickelt, insbesondere nach der Entscheidung Indiens, Gewinne aus Kryptowährungen mit 30 Prozent zu besteuern. Das große Interesse und die Kryptofreundlichkeit des Nahen Ostens sprechen für die Region als erstklassiger Markt für die Expansion.

Im September 2022 kündigte 21Shares die Gründung ihrer Muttergesellschaft 21.co an und gab ihre 25-Millionen Dollar-Finanzierungsrunde bekannt. Damit wurde der weltweit führende Krypto-ETP-Anbieter zum größten Krypto-Einhorn der Schweiz. Bisher waren die Produkte von 21Shares in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweden und Australien gelistet. Mit dem Markteintritt in den Nahen Osten unternimmt das Unternehmen nun den nächsten Schritt auf seiner globalen Roadmap.

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. Das Tochterunternehmen 21Shares ist der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Amun, ein Token-Provider, der den Zugang zur DeFi-Branche erleichtert, ist ebenfalls Teil von 21.co. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.

