Internationale Aktienmärkte: Nvidia übertrifft Erwartungen

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die aktuelle Handelswoche stand ganz im Zeichen der mit Spannung erwarteten Nvidia-Quartalszahlen. Dementsprechend ruhig ging es in der ersten Wochenhälfte zu. Der erste wichtige Termin stand am Mittwoch mit der Veröffentlichung des jüngsten Fed-Protokolls an. Aus dem Protokoll geht hervor, dass die US-Währungshüter aufgrund der hartnäckigen Inflation ihre Zinsen vorerst nicht senken wollen. Nach Börsenschluss am Mittwoch öffnete Nvidia schließlich seine Bücher und übertraf mit seinen Zahlen die hohen Erwartungen nochmals. Die US-Indizes machten daraufhin einen Freudenhüpfer, der Dow Jones kletterte auf ein neues Rekordhoch von 38.994 Punkte. Für den technologielastigen US Tech 100 reichte es zunächst nicht für ein neues Allzeithoch, da er im Vorfeld der Nvidia-Zahlen um rund 3 % nachgab. Am Donnerstag holte er seine Wochenverluste wieder auf und notiert bei 17.877 Punkten. Mit Blick auf den Kalender der nächsten Woche stechen vor allem Konjunkturdaten, unter anderem zum Konsum im privaten Sektor, hervor.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Nvidia

Der Nvidia-Quartalsbericht stand diese Woche im Fokus der Anleger. So verwundert es nicht, dass sich die Aktie des Halbleiter-Herstellers mit 712 Preisausführungen auf Platz Eins im Auslandshandel wieder findet. Die mit Spannung erwarteten Zahlen zum abgelaufenen Quartal übertrafen die ohnehin hohen Erwartungen von 20,4 Milliarden US-Dollar Umsatz nochmals. Bei einem tatsächlichen Umsatz von 22,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete der Konzern einen Gewinn von 12,3 Milliarden US-Dollar. Auch für das laufende Quartal rechnen die Kalifornier mit Zuwächsen und prognostizieren einen weiteren Rekordumsatz von 24 Milliarden US-Dollar. Der Aktienkurs des Chip-Produzenten sprang nach den Zahlen um 15 % auf 773,67 US-Dollar. Mehrere Analysten schraubten daraufhin ihre Kursziele nach oben. So korrigierte Bernstein Research sein Ziel von 700 auf 1.000 US-Dollar.

Zur Nvidia-Aktie

Super Micro Computer

Mit 574 Orderausführungen stehen die Papiere von Super Micro Computer auf Platz Zwei des Stuttgarter Auslandhandels. Die Aktie des Ausrüsters für Rechenzentren war im letzten Jahr unaufhaltsam und stieg um 1.000 % auf 1.077,86 US-Dollar. Nach dem letzte Woche erreichten Rekordhoch stoppte die Kursrallye abrupt und es ging in Richtung 700 US-Dollar nach unten. Vor allem eine vorsichtige Wells Fargo-Analyse sorgte für Verkäufe und Gewinnmitnahmen. Die Experten gaben unter anderem an, dass sie „glauben, dass die Aktie sehr anfällig für Anzeichen einer nachlassenden Nachfrage nach GPU-basierten Servern sein wird." Der Verkauf eines Aktienpakets im Wert von 25 Millionen US-Dollar durch Supermicros´ Senior Vice President Don Clegg verunsicherte die Anleger zusätzlich. Charles Liang, Gründer und CEO von Super Micro Computer, versuchte den Markt zu beruhigen und gab unter anderem den Halbleitermangel als Grund für Lieferprobleme an. Zudem hoben die Analysten von Rosenblatt Securities ihr Kursziel von 700 US-Dollar auf 1.300 US-Dollar an. Sie trauen dem IT-Ausrüster zu, vom anhaltenden KI-Boom zu profitieren. Das nach oben angepasste Kursziel soll „das robuste Wachstum im KI-Computing und die strategische Position des Unternehmens in diesem sich schnell entwickelnden Markt“ widerspiegeln. Nach dem Rücksetzer erholt sich die Super Micro Computer-Aktie und kostet am Donnerstag 890,04 US-Dollar.

Zur Super Micro Computer-Aktie

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.