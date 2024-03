Interessante Neuemissionen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindest-

betrag

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Bayerische Landesbank

BLB6J2

13.11.2028

2,875

1000

EUR

99,699

66.077,82

European Bank for Reconstruction and Development

A3LVXS

13.03.2034

4,25

4,43

1000

USD

98,95

64.572,00

Europäischer Stabilitätsmechanismus ESM

A3JZSK

06.06.2024

0,01

EUR

99,152

39.643,20

Commerzbank AG

CZ45YB

13.03.2034

3

3,00

1000

EUR

100,039

27.107,54

* Die umsatzstärksten Anleihen-Neuemissionen der letzten 6 Tage mit einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR