Interessante Neuemissionen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindest-

betrag

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Spanien, Staat

A3LUD3

31.10.2054

4

3,96

1000

EUR

100,8

95.908,88

Texas Instruments Inc.

A3LUJ7

08.02.2054

5,15

5,41

1000

USD

97,82

14.794,50

Citigroup Inc.

A3LUL1

13.02.2035

5,827

1000

USD

98,148

9.870,20

Berlin, Region

A351PJ

15.02.2034

2,875

2,90

1000

EUR

100,164

4.994,65