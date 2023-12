Interessante Neuemissionen in Stuttgart*

Stand 13.12.2023

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindest-

betrag

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Landesbank Baden-Württemberg

LB4PVV

13.12.2024

3,4

3,69

1000

EUR

99,73

304.220,00

Landesbank Baden-Württemberg

LB4PVX

13.06.2025

3,15

3,53

1000

EUR

99,48

95.532,00

Landesbank Baden-Württemberg

LB4PVW

13.01.2025

3,4

2,46

1000

EUR

101

60.000,00

General Motors Financial Co. Inc.

A3LR7L

07.01.2029

5,8

2000

USD

101,50

15.088,50