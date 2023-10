Interessante Neuemissionen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindest-

betrag

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

PHM Group Holding Oy

A3LB6C

19.06.2026

11,378

11.84

1000

EUR

100

20.147,50

Schleswig-Holstein, Region

SHFM91

25.10.2028

4,096

1000

EUR

100.359

20.108,00

Australien, Staat

A3LP3K

21.06.2054

4,75

5.32

1000

AUD

92.69

17.091,00

The Goldman Sachs Group Inc.

A3LP4X

24.10.2034

6,561

4.51

2000

USD

99.111

9.999,50