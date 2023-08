Interessante Neuemissionen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindestb. hdlb.

Einheit

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Berlin Hyp AG

BHY0SC

23.08.2028

3,375

3,22

1000

EUR

100,723

40.075

The Goldman Sachs Group Inc.

A3LL9P

31.12.9999

7,5

k.A.

1000

USD

99,896

21.286

Otis Worldwide Corp.

A3LL8F

16.08.2028

5,25

5,36

1000

USD

99,948

14.682

Aegon N.V.

354513

15.12.2031

6,125

k.A.

1000

GBP

100,576

11.577

Deutsche Bank AG

DB9VGB

18.08.2025

3,1

3,6

100

EUR

99,11

11.495