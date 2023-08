Interessante Neuemissionen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindestb. hdlb.

Einheit

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Bayerische Landesbank

BLB285

12.02.2025

0,6

4,15

1000

EUR

95,2

28.579

American Express Co.

A3LLLA

28.07.2034

5,625

k.A.

1000

USD

98,486

5.430

American Express Co.

A3LLK8

27.07.2029

5,282

k.A.

1000

USD

99,4

1.821