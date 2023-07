Interessante Neuemissionen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindestb. hdlb.

Einheit

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Bundesrepublik Deutschland

BU2202

18.09.2025

3,1

3,07

0,01

EUR

100,063

696.243

Baden-Württemberg, Region

A14JZY

19.07.2029

3,962

k.A.

1000

EUR

100,9

189.766

The Goldman Sachs Group Inc.

A3LA1E

01.11.2024

5,7

5,83

1000

USD

99,799

42.866

John Deere Capital Corp.

A3LK9W

14.07.2028

4,95

k.A.

1000

USD

100,95

18.896

Landesbank Baden-Württemberg

LB4DG9

20.07.2026

2,9

3,29

1000

EUR

98,9

9.890