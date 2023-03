Interessante Neuemissionen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindestb. hdlb.

Einheit

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

John Deere Capital Corp.

A3LE4G

03.03.2025

5,15

5,58

1000

USD

99,49

207.828

USA, Staat

A4SBU2

30.11.2023

-

5,29

100

USD

96,36

18.284

Council of Europe Development Bank (CEB)

A3LD7A

03.09.2027

25

k.A.

10000

TRY

90,72

8.417

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

A3LD5A

14.02.2028

3

3,57

1000

EUR

97,47

4.884

USA, Staat

A4SCY0

03.08.2023

-

k.A.

100

USD

97,98

2.285