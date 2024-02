Intel - Weiterer Anstieg nach Stabilisierung?

Die Aktien von Intel konnten sich nach dem Kursrutsch bisher im Bereich von 42,50 US-Dollar stabilisieren und am Vortag mit einer bullischen Tageskerze bei 43,36 Dollar aus dem Handel gehen. Vorbörslich notieren die Aktien von Intel am heutigen Freitag wieder etwas tiefer bei 42,83 Dollar.

Am Vortag hieß es im Insight: "Am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag ist statistisch betrachtet mit eher steigenden Kursen zu rechnen. Vorbörslich notieren die Papiere von Intel aktuell bei 43,31 Dollar mit +0,53%. Sollte es zu einem Anstieg über die Ichimoku-Wolke bei aktuell 44,30 Dollar kommen, würde sich die Lage wieder etwas aufhellen und ein weiterer Hochlauf bis zum 10er- und 50er-EMA im Bereich von aktuell 45,30 Dollar wahrscheinlich werden. Die Long-Position ist weiter im Rennen."

Die Ichimoku-Wolke wurde noch nicht nach oben durchbrochen, allerdings könnte nun nach den beiden bullischen Vortageskerzen ein weiterer Hochlauf bis zunächst zum 50er- und 10er-EMA bei 45 Dollar bevorstehen. Wichtig ist, dass ein Hochlauf über die Ichimoku-Wolke stattfindet, um die langfristige Lage wieder aufzuhellen. Unter der Ichimoku-Wolke würde sich die Lage für die Aktien von Intel langfristig eintrüben.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich um 43,80 Euro eröffnet, Stopp bei 41,00 Euro. Kursziel 49,00 Euro.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Intel (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

45,30 // 46,80 // 48,90 Euro

Unterstützungen:

42,80 // 41,30 // 39,70 Euro

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DJ6PT5

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,43 - 0,44 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

38,24 Euro

Basiswert:

Intel

KO-Schwelle:

38,24 Euro

akt. Kurs Basiswert:

43,36 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

49,00

Hebel:

8,97

Kurschance:

