Intel: Starke Nachfrage aus China nach fortschrittlichen KI-Chips!

In China ist es Chipherstellern lediglich gestattet, modifizierte Versionen ihrer KI-Chips anzubieten. KI-Chips von den NVIDIA sowie AMD fallen unter die Exportbeschränkungen für China. Die USA werden voraussichtlich ihre Exportbeschränkungen für Halbleiter erneut verschärfen, was sich auf den Verkauf von NVIDIAs China-Versionen der Profi-Chips A100 und H100 auswirken dürfte. Intel könnte hier mit seinen Versionen weiter die Nase vorne haben. Die Aktie läuft seit den letzten Monaten in Richtung Norden und notiert nach ihrem jüngsten Rücksetzer wieder über dem EMA-20.

Intel-Aktie: Chart vom 16.10.2023, Kürzel: INTC, Kurs: 36.74 USD, Tageschart Quelle: TWS

Intel erfreut sich großer Nachfrage nach KI-Chips in China, wie die taiwanesischen DigiTimes kürzlich berichtete. Der sogenannte Gaudi2-Prozessor von Intel ist auf die Einhaltung der US-Exportbeschränkungen in China zugeschnitten, bedient jedoch gleichzeitig auch die Nachfrage der chinesischen Unternehmen. Gestützt wird die starke Nachfrage der fortschrittlichen KI-Chips vor allem durch den Wettlauf chinesischer Technologiefirmen, die in die Entwicklung eigener Sprachmodelle (LLMs) investieren.

Bei weiterer Stärke könnte man eine Long-Position in der Aktie des Chip-Spezialisten eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Intel ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in INTC

Veröffentlichungsdatum: 16.10.2023

