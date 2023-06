Intel: Höhere Multiples signalisieren Gewinnwachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Der Kurs von Intel hat einen langen Abstieg hinter sich. In den Jahren 2024 und 2025 plant das Management wieder mit steigenden Gewinnen. Kann der Plan eingehalten werden, sollte sich der Intel-Kurs entscheidend nach oben bewegen. Weiters könnte Intel von einer Eskalation der Spannung zwischen China und Taiwan profitieren.

An Intel, dem langjährigen Marktführer in der Chipindustrie, ist der Börsenboom im Halbleitersektor der letzten Wochen nahezu spurlos vorübergegangen. Sowohl NVIDIA als auch AMD profitierten vom KI-Hype, nachdem beide Unternehmen spezialisierte Chips fertigen, die den geforderten Rechenaufwand bewältigen können. Offensichtlich hat sich im Markt noch nicht herumgesprochen, dass auch Intel KI-Chips anbietet. Intel plant auch, seinen Server-Besteller Xenon für KI-Aufgaben aufzurüsten. Der Chippionier ist an der Börse lediglich 130 Milliarden Dollar wert, dabei ist die Firma nach wie vor doppelt so groß wie NVIDIA. Im Gegensatz zu AMD und NVIDIA fertigt Intel seine Chips selbst und hat in diesem Marktsegment die Technologieführerschaft leider an TSMC abgegeben.

Zum Chart

Das erwartete KGV 2024 von Intel liegt aufgrund des starken Gewinneinbruchs trotz des Kursrückgangs aktuell bei 50,41. Der Kursrückgang misst in der Spitze von Mitte April 2021 bis Mitte Oktober 2022 rund 64 Prozent. Ab Mitte Oktober 2022 wurde der Kursverlust gestoppt und der Chartverlauf wechselte in eine Bodenbildungsphase. Aktuell hat es den Anschein, dass die Intel-Aktie die Bodenbildung hinter sich lässt und eine Aufwärtssequenz ausformt. Die durch den KI-Boom ausgelöste Aufbruchstimmung im Chipsektor geht also nicht komplett an Intel vorbei. Die Auslagerung der Chipfertigung von NVIDIA und AMD an TSMC mag aktuell ein Vorteil sein. Wird der schwelende Konflikt zwischen Taiwan und China aber heiß, steht Intel mit seinen Fertigungskapazitäten als Gewinner da. Das Beispiel Magdeburg zeigt, dass Intel seine Investitionen in Fertigungskapazitäten hoch subventionieren lässt. Intels Werk in Magdeburg wird mit 27 Milliarden Euro budgetiert und könnte eine Subvention in Höhe von 10 Milliarden Euro auslösen.

Intel Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

39,13 // 44,54 US-Dollar

Unterstützungen:

31,15 // 27,48 US-Dollar



Fazit

Der Kurs von Intel hat einen langen Abstieg hinter sich. In den Jahren 2024 und 2025 plant das Management wieder mit steigenden Gewinnen. Kann der Plan eingehalten werden, sollte sich der Intel-Kurs schon im Vorfeld entscheidend nach oben bewegen.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MB1KNP) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Intel-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,20 profitieren. Das Ziel sei bei 42,13 US-Dollar angenommen (1,71 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 30 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 27,48 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,35 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB1KNP

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,93 – 0,94 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

23,70 US-Dollar

Basiswert:

Intel Corporation

KO-Schwelle:

23,70 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

33,71 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,71 Euro

Hebel:

3,20

Kurschance:

+ 82 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.