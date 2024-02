Intel: Drohender Trendwechsel

Der US-Chiphersteller Intel produziert im Allgemeinen Chips für die breite Masse, die sagenhafte Rallye bei anderen KI-Chipherstellern ging an Intel doch vorbei. Zwar engagiert sich auch intern im Bereich der KI-Entwicklung und Industrie 4.0, offenbar aber viel zu wenig, als dass das Kursfantasie hätte auslösen können.

Unter der Führung von CEO Pat Gelsinger plant Intel den massiven Ausbau eines eigenen Foundry-Geschäfts. Zu dieser Strategie gehört auch die Übernahme des israelischen Chip-Herstellers Tower Semiconductor und den weiteren Ausbau von KI-relevanten Produkten. Weiter will sich Intel als Auftragsfertiger für Chips mit ARM-Design positionieren und hierdurch seine Marktanteile stärken.

Technisch sieht es allerdings gar nicht rosig für das Unternehmen aus, die Aktie verweilt fortlaufend in einer Handelsspanne zwischen 24,35 und in der Spitze 69,29 US-Dollar und sucht offenbar nach einer Richtung. Obwohl sich seit Anfang 2023 ein hoffnungsvoller Aufwärtstrend eingestellt hat, schaffte die Aktie den Sprung über 50,00 US-Dollar zuletzt nicht und droht an dieser Stelle sogar einen Trendwechsel zu vollziehen.

Charttechnisch schwache Kursmuster

Ein mögliches Verkaufsmuster bildet nun die Kursentwicklung seit Mitte November letzten Jahres in Form einer SKS-Formation, deren Nackenlinie im Bereich von 41,50 US-Dollar verläuft. Sollte genau dieses Szenario durch einen Bruch der Verkaufsmarke in Erscheinung treten, würde sich ein kurzfristiges Short-Investment mit einem Ziel am 200-Wochen-Durchschnitt bei 39,03 US-Dollar anbieten, darunter wäre eine vollständige Umsetzung der Formation mit einem Abschlag auf 37,11 US-Dollar verbunden und würde sich entsprechend für ein kurzzeitiges Investment auf der Unterseite anbieten. Um das bärische Muster zu entkräften, würde es Notierungen von über 46,98 US-Dollar bedürfen, in diesem Fall könnten die Dezemberhochs bei 51,28 US-Dollar angesteuert werden, aber erst darüber dürfte eine vollständige Negierung mit entsprechendem Aufwärtspotenzial an 56,07 US-Dollar bei Intel einhergehen.

Intel Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Short auf Intel Corp. Strategie für fallende Kurse



WKN:

ME3WBL

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

6,230 – 6,260 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

8,230 Euro

Basiswert:

Intel Corp.

:

Short

akt. Kurs Basiswert:

42,99 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

10,95 Euro

Faktor:

5,0

Kurschance:

+ 75 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.