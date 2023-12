Intel: Aktie mit Momentum nach oben!

Intel hat in die Schwächephase antizyklisch investiert und kann beim Aufschwung mit Produktionskapazitäten aufwarten. Der ehemals größte Chiphersteller hat sich stark erholt und passt die Gewinne wieder nach oben an. Im Gegenzug sinken die erwarteten KGVs.

Die Halbleiterindustrie hat ein katastrophales Jahr hinter sich. Doch bereits für 2024 erwarten einige Analysten wieder Rekorde. Autos, Roboter, Waschmaschinen; Industrie und Privathaushalte sind im Alltag längst auf Chips angewiesen. Die Nachfrage nach den Komponenten ist zudem ein Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung rund um den Globus. Es war lange Zeit schleppend, aber die neuesten Prognosen für die Halbleiterindustrie sind ermutigend. Im zweiten Halbjahr 2024 soll es wieder aufwärtsgehen. Die Hersteller von Speicherkomponenten und Prozessoren, den Gehirnen der Computer, äußerten sich positiv zum Geschäft im vierten Quartal. Schon jetzt prognostizieren Analysten für 2024 ähnliche, teils sogar höhere Umsätze für Konzerne als in den Boomjahren 2021 und 2022.

Die Marktteilnehmer haben diesen wirtschaftlichen Aufschwung bei Intel bereits seit Februar 2023 vorweggenommen. Der Kurs von Intel wertete beginnend mit 28. Februar 2023 bis gestern um knapp 105 Prozent auf, wobei der Kurs ab 27. November einen Turbo zuschalten konnte und ab da besonders hohe Zugewinne erreicht hat. Eine Verschnaufpause nach dieser Aufwertung wäre nicht unüblich. Dennoch haben die Bullen die Widerstände bei 52,34 US-Dollar und 58,77 US-Dollar im Visier. Das All Time High vom 24. Januar 2020 bei 69,29 US-Dollar scheint noch außer Reichweite, obwohl man davon ausgehen kann, dass der Kuchen ob des Erfolges im Sektor global immer größer wird. Leider musste Intel Marktanteile an seine Konkurrenten abgeben und somit wird der Gewinn pro Aktie im Jahr 2025 kleiner ausfallen als zur Boomphase zwischen 2018 und 2021. Auch das erwartete KGV 2025 fällt mit 28,06 eher hoch aus. Die Aktionäre versuchen weiter in die Zukunft zu blicken und sehen eine Investitionsinitiative in Chipfertigungen seitens Intels. Für diese Werke erhält Intel einerseits von den jeweiligen Ländern beträchtliche Subventionen und wird nach 2025 beginnen, Cash zu generieren.

Fazit

Intel hat in der Schwächephase antizyklisch investiert und kann beim Aufschwung mit Produktionskapazitäten aufwarten.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN ME3SWE) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Intel in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,14 profitieren. Das Ziel sei bei 58,77 US-Dollar angenommen (1,81 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 23 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 44,54 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,53 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME3SWE

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

1,06 – 1,07 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

38,68 US-Dollar

Basiswert:

Intel Corporation

KO-Schwelle:

38,68 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

50,48 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,81 Euro

Hebel:

4,14

Kurschance:

+ 69 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.