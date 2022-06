Insiderkauf und Übernahme-Hoffnungen bei Siltronic

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern ist unverändert schlecht. In einem Umfeld hoher Inflationsraten und steigender Zinsen bei zunehmenden Sorgen vor einer Rezession ist das wenig verwunderlich.

Der Fear & Greed Index von CNN signalisiert seit Wochen eine ausgeprägte Angst unter den Börsianern. Dem Ruf des klassischen Kontra-Indikators konnte der Stimmungsindex dabei bislang noch nicht gerecht werden. Normalerweise geht man davon aus, dass bei einem sehr hohen Pessimismus die meisten Anleger ihre nicht langfristig gebundenen Positionen bereits verkauft haben und deshalb der Druck auf die Kurse nachlässt. Zuletzt sind die Erholungsversuche aber recht schnell beendet worden.

Kurzfristig schlechtes Timing des Vorstandschefs

Hoffnung machen die Transaktionen der Unternehmens-Insider, die in den vergangenen Wochen vergleichsweise häufig auf der Käuferseite zu finden waren. Das lässt vermuten, dass die Geschäfte der jeweiligen Konzerne nicht so schlecht laufen wie die Aktienkursentwicklung es womöglich vorwegnimmt. Die Konzernführung glaubt an das eigene Unternehmen, was zumindest mittel- bis langfristig sicher kein schlechtes Signal ist.

Beim MDAX-Titel Siltronic etwa hat Vorstandschef Christoph von Plotho Ende Mai bei Kursen von 91,75 Euro zugeschlagen und rund 135.000 Euro in die Aktien „seines“ Unternehmens investiert. Gutes Timing sieht zwar anders aus, denn drei Wochen später notiert die Aktie nur noch bei 77 Euro und damit 16 Prozent niedriger. An der Aussagekraft ändert das aber erst einmal nichts, zumal auch die meisten Analysten den fairen Wert der Aktie deutlich höher einstufen.

88 Prozent Käufe bei Siltronic

Ähnlich sieht es bei den wikifolio-Tradern aus. Auf dem ermäßigten Kursniveau war Siltronic in den vergangenen sieben Tagen mit 57 Trades eine der am häufigsten gehandelten MDAX-Aktien auf wikifolio.com. Auffällig ist dabei der extrem hohe Anteil an Käufen (88 Prozent). Dazu beigetragen hat zum Beispiel der ansonsten eher verhalten agierende Ingo Reeps (Checkitout). Er hat die Siltronic-Aktie zuletzt zur größten Position seines wikifolios Special Investments 1 aufgebaut, das zu über 50 Prozent aus Cash besteht.

Bei seiner Analyse geht er auch auf die zu Jahresbeginn geplatzte Übernahme durch ein taiwanesisches Unternehmen ein, das sein Angebot zuvor zweimal bis auf letztlich 145 Euro pro Aktie erhöht hatte: „Obwohl der Kauf durch Global Wafers politisch nicht erwünscht war (m.E. zu Recht), bleibt eine Übernahme wahrscheinlich. Ich habe die Aktie ca. 8 Prozent unter dem letzten CEO-Insiderkauf eingesammelt. Mein Timing war trotzdem etwas unglücklich, da es verstärkt Gegenwind aus der Chip-Branche gibt (siehe Intel, Samsung etc.). Einen strategischen Käufer sollte dies jedoch nicht von einer Übernahme abhalten.“

+170,5 % seit 16.10.2014

-2,6 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 195.970,89 investiertes Kapital

Checkitout DE000LS9EMD6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20162018202020220100200300-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 13,8 Prozent Große Chancen und hohe Risiken

Sein Trader-Kollege Simon Weishar (Szew) ist vor 1,5 Wochen ebenfalls bei Siltronic eingestiegen. Den Bestand hat er in seinem wikifolio Szew Small Cap danach auf einen Depotanteil von gut sieben Prozent erhöht. Eine Erklärung zu dem Trade steht noch aus. In der Handelsidee schreibt der Trader aber, dass er nach Aktien sucht, die seiner Meinung nach „viel Wachstums- und damit Renditepotenzial“ haben. Bei dem fast durchweg voll investierten Portfolio nimmt er auch stärkere Drawdowns in Kauf. Die Jahresperformance etwa liegt bei minus 32 Prozent. Seit dem Hoch ging es bislang um 40 Prozent bergab. Demgegenüber steht aber trotzdem immer noch eine Gesamtperformance von 370 Prozent oder durchschnittlich 23 Prozent pro Jahr.

+368,9 % seit 07.01.2015

-31,6 % 1 Jahr

0,73× Risiko-Faktor

EUR 121.155,32 investiertes Kapital

Szew DE000LS9EYP5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar201620182020202205001000-500 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +22,9 % Alle wikifolios mit Siltronic im Depot!

