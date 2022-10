Inflationsrate im Euroraum bei zehn Prozent im September – Zeit für Gold

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Die Teuerungsrate legt an Fahrt zu. Im August lag sie im Euroland noch bei 9,1 Prozent

Die Inflation ist also nicht leicht in den Griff zu kriegen. Da wird die Europäische Zentralbank die Zinsen kräftig anheben müssen, um etwas zu bewirken. Eine ähnliche Situation gab es in den 1970er Jahren. Auch damals gingen die Energiepreise nach oben, führten zu einer hohen Inflation. Damals wurde der Leitzins von vier auf 13 Prozent angehoben.





Im nächsten Jahr soll die Inflation zwar etwas sinken, aber immer noch hoch sein, vielleicht bei sieben Prozent. Ob sich die Prognosen der EZB erfüllen werden, in zwei Jahren eine Inflationsrate von zwei Prozent zu haben, scheint äußerst fraglich. Die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist einfach zu groß. Für Verbraucher sind dies für die nächste Zeit keine schönen Aussichten. Die Energiekrise, die der Krieg in der Ukraine verursacht hat, fordert allen viel ab. Laut einer aktuellen Umfrage sparen 25 Prozent überhaupt nicht mehr. Der unabhängige Vermögensverwalter Wisdom Tree hat drei Szenarien durchgespielt, wie sich Gold in diesem Umfeld 2023 entwickeln wird. Im Basisszenario (Inflation über fünf Prozent) wird für September 2023 ein Goldpreis von 1.910 US-Dollar je Unze vorhergesagt. Im eher unwahrscheinlichen Bullenszenario (vorzeitige Beendigung der Zinserhöhungen) werden 2.330 US-Dollar je Unze prognostiziert. Im Bärenszenario (Fed bekommt die Inflation unter zwei Prozent) fällt das Anlegerinteresse am Gold. Wie auch immer, Goldinvestments gehören einfach in ein diversifiziertes Portfolio, beispielsweise mit den Werten von Denarius Metals oder Golden Rim Resources. Denarius Metals besitzt das Lomero-Projekt in Spanien sowie die Projekte Zancudo und Guia Antigua in Kolumbien, damit Gold, Silber, Zink, Kupfer und Blei im Boden. Golden Rim Resources, aktiv in Westafrika hat ein Goldprojekt in Guinea und eines in Burkino Faso, das Kouri-Projekt.





