Inflation und Krieg treiben Preise an

Die Lebensmittelpreise sind hoch. Inflation und Zinsen wirken sich auch auf den Goldpreis aus

Ukraine und Russland werden auch die Kornkammer Europas genannt. Der Russland-Ukraine-Konflikt ist ein starker Treiber für die hohen Preise bei Lebensmitteln. Und viele Entwicklungs- und Schwellenländer brauchen dringend die Importe aus diesen beiden Ländern. In Kanada beispielsweise sind die Lebensmittelpreise im Juni um neun Prozent angestiegen, obwohl die Gesamtinflationsrate bei 2,8 Prozent lag. Zum Thema Lebensmittel und Ernährung gehört auch das Thema Dünger. Denn ohne gute Dünger, die in ausreichender Menge vorhanden sind, fällt die Ernte nicht gut aus. Auch bei den Düngerpreisen wird mit einem Anstieg gerechnet. Für im Kali-Sektor agierende Gesellschaften sollte dies für Lukrativität sorgen. In Afrika, in Gabun entwickelt Millennial Potash sein Banio Kaliprojekt. Bedeutende Kalimineralisierungen sind vorhanden, ebenso eine gute Infrastruktur und die Nähe zum wichtigen brasilianischen Markt. Mit einem kostengünstigen Bergbaugeschehen wird gerechnet.

Für Anleger immer wichtig ist der Blick auf die Entwicklung des Goldpreises. Hier dürften Inflation und Leitzins den weiteren Weg bestimmen. Sollte die Inflation weiter zurückgehen und bleiben die Zinsen auf einem vernünftigen Niveau, dann sollte dies dem Edelmetall preislich guttun. Dem Goldpreis wäre es nicht so zuträglich, würden die Zinsen weiter steigen, aber das Ende der Zinserhöhungen scheint nah. Die durchschnittliche Inflationsrate lag 2022 weltweit bei etwa 8,7 Prozent. Für das laufende Jahr gehen Prognosen von einer globalen durchschnittlichen Inflationsrate von rund sieben Prozent aus. Für die folgenden Jahre wird heute eine weiter sinkende Inflationsrate vorausgesagt. Wir werden sehen, aber Goldinvestments lohnen sich immer. Da gäbe es zum Beispiel Skeena Resources mit den aussichtsreichen Liegenschaften Eskay Creek und Snip, die wieder zum Leben erweckt werden. Sie liegen im Goldenen Dreieck von British Columbia.

