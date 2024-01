Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

PM 21Shares Research: Inflation hält an, Kryptos profitieren

Weekly Research Note KW 3

Inflation hält an, Kryptos profitieren

Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Betrachtet man die Zahlen der vergangenen Woche, fallen die positiven Renditen einiger Kryptoassets auf, zu denen vor allem Ethereum (+7,88 Prozent), Arbitrum (+15,93 Prozent) und Uniswap (+7,38 Prozent) zählen. Der Kurs von Bitcoin stieg hingegen im Wochenvergleich nicht, sondern fiel um rund 9,3 Prozent – im gleichen Zeitraum, in der 11 Spot-ETFs auf Basis von Bitcoin in den Vereinigten Staaten zugelassen wurden. Wie konnte das passieren? In diese Research Note werden wir auf diese Frage eingehen und uns dabei auch die weiter anhaltende Inflation in den USA und der Eurozone ansehen.

Die Inflation bleibt



Am 10. Januar widmete sich Luis de Guindos, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, in einer Rede der wirtschaftlichen Zukunft und der Geldmarktpolitik in der Eurozone. Er wies auf die im Dezember gemessene Inflation von 3,4 Prozent und auf den Wirtschaftsabschwung hin, der sich den Erwartungen zufolge 2024 fortsetzen wird. Als Reaktion beschloss die EZB, ihre drei Leitzinsen (den Einlagezinssatz, den Hauptrefinanzierungssatz und den Spitzenfinanzierungssatz) bis auf Weiteres unverändert zu lassen. Obwohl sie seit ihrem Höchststand im März deutlich zurückgegangen ist, blieb auch die Lebensmittelinflation im Dezember mit knapp über 6 Prozent in der Eurozone hoch. Wie in Abbildung 1 dargestellt, blieb die Energieinflation im Dezember negativ und verzeichnete damit den achten Rückgang in Folge seit Mai 2023.

Abbildung 1: Inflation in der Eurozone nach unterschiedlichen Kategorien

Quelle: Eurostat, Bloomberg



Auch in den Vereinigten Staaten stellt sich die Lage aktuell nicht anders dar, denn dort stiegen die Preise nach jährlicher Inflationsrate im Dezember um 3,4 Prozent, die höchste Zahl seit drei Monaten. Die steigenden Kosten für Wohnraum, Kleidung und Kraftfahrzeuge waren dafür hauptverantwortlich und trugen dazu bei, dass die Hoffnungen für Zinssenkungen gedämpft sind. Ursprünglich erwarteten Anleger bereits im März 2024 eine Zinsabsenkung, nachdem die US-Zentralbank bekanntgegeben hatte, im ganzen Jahr mit einer dreimaligen Zinsdrosselung zu rechnen. Trotz der weiter steigenden Verbraucherpreise erwarten einige mittlerweile sogar eine Zinssenkung bei jeder der sieben Fed-Sitzungen des Jahres. Unabhängig von diesen Spekulationen ist Ende Januar mit einem Fed's Funds Rate Statement zu rechnen. Mit dieser offiziellen Mitteilung verkündet die Fed Änderungen in der Federal Funds Rate, dem Zinssatz, zu dem sich Banken gegenseitig Geld leihen können und der wesentlich die Kreditkosten beeinflusst.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass hartnäckige Inflationsraten an sich eine gute Nachricht für Kryptowährungen darstellen. Insbesondere Bitcoin kann dadurch in seiner Rolle Absicherung gegen eine Währungsabwertung profitieren.



Abbildung 2: Inflation in den USA nach unterschiedlichen Kategorien

Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics

Spot-ETFs in USA zugelassen: Ein Meilenstein für Bitcoin

Nach Monaten des Wartens war es am 10. Januar endlich soweit und 11 Vermögensverwalter erhielten von der SEC die Zulassung für ihre Spot Bitcoin-ETFs. Während die Produktsparte der Krypto Spot-ETPs in Europa bereits seit fünf Jahren auf dem Markt verfügbar sind, stellt ihre Einführung in den USA einen wichtigen Meilenstein dar. Denn der US-Markt ist mit einer Marktkapitalisierung von 45 Billionen US-Dollar fast dreimal so groß wie seine europäischen Pendants mit 13 Billionen US-Dollar. Dies eröffnet gewaltige Chancen für eine viel breitere Beteiligung, festigt Krypto als glaubwürdige Anlageklasse und treibt sie weiter in den Mainstream, wo sie sich nahtlos in die traditionellen Portfolios der größten Vermögensverwalter der Welt integrieren lässt.

Seit der Auflegung fanden mit den Produkten Handelsbewegungen in der Höhe von rund 17,5 Milliarden Dollar statt, wobei die Gesamtzuflüsse fast 1,2 Milliarden erreichten. Dennoch ging Bitcoin seit der Auflegung des ETFs um rund neun Prozent zurück, was zunächst durch die Daten im Verbraucherpreisindex (VPI) vom Dezember ausgelöst wurde. Diese zeigten, dass die Inflation wieder anstieg und eine vorübergehende Reaktion auf das Risiko auslösten. Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, nutzten kurzfristige Anleger die Gelegenheit, die sich durch das markante Ereignis bot, und transferierten eine Rekordmenge an BTC (48.000) von Wallets an Börsen – ein Niveau, das zuletzt vor fast drei Jahren erreicht wurde. In Anbetracht der Tatsache, dass Bitcoin seit dem Beginn der ETF-Spekulationsrallye im Juni 2023, die durch die Einreichung des ersten Antrags durch BlackRock gekennzeichnet war, um fast 90 Prozent gestiegen ist, sind die aktuell zu beobachtenden Gewinnmitnahmen eine logische Konsequenz.

Abbildung 3: Bitcoin Short-Term Holders Transfer to Exchanges Activity

Quelle: Glassnode

Nach Zulassung der ETFs zeigt sich der Kryptomarkt zukunftsorientiert, das zeigt auch das steigende Interesse an Ethereum. Im Wochenvergleich stieg der Wert der Kryptowährung Ether (ETH) um fast acht Prozent an. Obwohl immer noch unklar ist, ob Ethereum die gleiche regulatorische Behandlung wie Bitcoin erhalten wird, könnten Investoren spekuliert haben, dass Ethereum aufgrund der Existenz eines ETH-Futures-ETFs in den USA in einer vorteilhaften Position sein könnte – ein Merkmal, das an die Position von Bitcoin vor den Genehmigungen erinnert. Abgesehen von den Spekulationen nähert sich Ethereum seinem Netzwerk-Upgrade namens DenCun, das für Februar erwartet wird. Das Upgrade soll die Transaktionsgebühren für alle Skalierungslösungen, die auf dem Netzwerk aufbauen, wie Optimism und Arbitrum, um etwa 90 Prozent senken.

Außerdem schlug der Mitbegründer von Ethereum, Vitalik Buterin, vor, das Blockgas-Limit um von 30 auf 40 Millionen Einheiten, also um 33 Prozent, zu erhöhen. Das Blockgas-Limit bestimmt die maximale Menge an Gas, die in einem einzigen Block verbraucht werden kann. Gas ist die Maßeinheit für die Berechnung von Transaktionsgebühren und Ressourcenverbrauch auf der Ethereum-Plattform. Ein höheres Limit sorgt für mehr mögliche Transaktionen pro Block und kürzere Wartezeiten.

Obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob diese vorgeschlagene Verbesserung kommt, können führende On-Chain-Metriken wie Network-to-Value (NVT) ein besseres Bild von der Bewertung des Netzwerks vermitteln. In der Abbildung unten können wir sehen, dass sich das NVT-Verhältnis von Ethereum in einem Abwärtstrend befindet. Wenn der Preis weiterhin im Gleichschritt steigt, ist dies oft ein Indikator für eine positive Stimmung und sich verbessernde Fundamentaldaten, Dies deutet auf eine höhere Akzeptanz des Netzwerks hin, was sich in den zunehmenden täglichen Transaktionen zeigt, die in der letzten Woche von 1,25 auf 1,96 Millionen gestiegen sind, was zeigt, dass das On-Chain-Ökosystem von Ethereum einen Aufschwung erlebt.



Abbildung 4: 30-tägiges gleitendes Average Network-to-Value Ratio von Ethereum

Quelle: 21co/Dune Analytics

