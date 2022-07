Inflation bleibt hoch – mit Gold dagegenhalten

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Um die Inflationsrate wieder zu senken, ist keine Rezession nötig

Laut Arthur Laffer, ehemaligem Wirtschaftsberater von Ronald Reagan und Donald Trump, brauche man Steuersenkungen und knappes Geld, um die Inflation zu zähmen. Denn so könne das Angebot an Waren und Dienstleistungen erhöht werden. Eine Rezession wäre da nicht nötig. Werden Steuern gesenkt, dann können Personen und Unternehmen mehr produzieren, dies wiederum verringert dann die Preise – und senkt die Inflation. Was die Fed macht, so Laffer, sei „sie wissen nicht, was sie tun“. Heute erhöhen die Zentralbanken die Zinssätze und verkaufen Vermögenswerte und wollen damit die Inflation unterdrücken.





So sind die Meinungen geteilt, die einen glauben eine Rezession sei unvermeidlich, die anderen halten sie für vermeidbar. Eine niedrige Inflation kann durchaus auch mit einem Wirtschaftsaufschwung verbunden sein. Als Beispiel dienen die 1920er Jahren, als deutliche Steuersenkungen durchgeführt wurden und ein großer Wirtschaftsboom folgte. Auch unter Reagan wurde die Inflation beseitigt und die Wirtschaft boomte enorm. Laffer empfiehlt sogar, eine pauschale Steuer von 13 Prozent auf Unternehmensgewinne und persönliche Einkommen zu erheben und gleichzeitig alle anderen Steuern abzuschaffen. Dann würde die „Wirtschaft abheben“. Gerade hat die Bank of Canada ihren Leitzins um 100 Basispunkte angehoben. Dieser große Schritt erregte Aufsehen. Laut Laffer sollte dies zu einer Rezession führen, wir werden sehen. Welchen Theorien man auch Glauben schenken mag, um der Inflation ein Schnippchen zu schlagen, lohnt ein Investment in das Werterhaltungsmittel Gold, beispielsweise in die Werte von CanaGold Resources oder Tudor Gold.





CanaGold Resources besitzt zu 100 Prozent das Flaggschiffprojekt New Polaris in British Columbia. Bohrungen ergaben bis zu gut 37 Gramm Gold je Tonne Gestein. Das Unternehmen generiert weiterhin Shareholder Value durch den Verkauf oder die Option der kleineren Non-Core-Immobilien. Tudor Gold besitzt das Flaggschiffprojekt Treaty Creek (Gold und Kupfer) im Goldenen Dreieck von British Columbia. Die Explorationsarbeiten laufen auf Hochtouren.





