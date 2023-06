Inflation - Zinserhöhung - Gegenwind für Gold

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Die Äußerungen der Fed, ein starker US-Dollar und Zinserhöhungen verschiedener europäischer Zentralbanken schaden dem Goldpreis

Der Inflation Paroli zu bieten, ist das Ziel der Zentralbanken. Zu den gewünschten zwei Prozent ist es noch ein langer Weg. So hat beispielsweise die Bank of England den Leitzins auf fünf Prozent erhöht und somit für die 13. Erhöhung in Folge gesorgt. Zinserhöhungen gab es jetzt auch in der Schweiz, in der Türkei oder in Norwegen. Da musste Gold preislich Federn lassen, Silber sogar noch stärker. Gleichzeitig steigen die Anleiherenditen, was dem Goldpreis auch nicht so zuträglich ist. Langfristig, so viele Analysten, sollte der Goldpreis jedoch gewinnen. Denn aggressiver Erhöhungen von Zinssätzen bergen immer das Risiko einer Rezession. Und diese drohende globale Rezession sollte den Goldpreis stützen.

Dass physisches Gold immer noch hoch im Kurs steht, sieht man beispielsweise in Südkorea. Dort kann das edle Metall an Automaten gekauft werden und davon wird heftig Gebrauch gemacht. Physisches Gold ist eine Anlage, die von vielen geschätzt wird. Dass Zentralbanken seit einiger Zeit eifrig ihre Goldreserven vermehren, ist bekannt. Jüngst hat so Polen in Sachen Goldreserven ein Rekordniveau erreicht. Zu den Käufern gehörten im Mai auch die indische Zentralbank, die Tschechische Nationalbank ebenso wie Russland und Kirgisien. Aktuell sieht es so aus, als würde sich der Goldpreis wieder seitwärts bewegen, aber auch wenn es noch etwas bergab gehen sollte, Goldinvestments punkten längerfristig. Dazu gehören auch Investments in Goldgesellschaften wie Skeena Resources oder Maple Gold Mines. Skeena Resources arbeitet an der Wiederbelebung der früher produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia. Maple Gold Mines kümmert sich zusammen mit Agnico Eagle um zwei Goldprojekte in Quebec. Im Alleineigentum besitzt Agnico Eagle noch das Morris-Projekt in Quebec.

