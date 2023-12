Infineon mit zwei Kaufsignalen!

Der deutsche Halbleiter-Hersteller Infineon Technologies ist kräftig gestiegen. Der nachfolgend vorgeschlagene Discount-Call bietet eine attraktive Gewinnchance, wenn sich die Aktie ab jetzt auf diesem Kursniveau festsetzt. Thomas Bopp stellt den entsprechenden Optionsschein vor.

Das Unternehmen Infineon Technologies ist 1999 aus der Siemens-Halbleitersparte hervorgegangen. Speicherchips, drahtgebundene Kommunikations- und Handy-Chips sowie Auto- und Industrieelektronik wurden seitdem hergestellt. Mittlerweile werden keine Speicherchips und auch keine Kommunikations- und Handy-Chips mehr produziert, sondern man konzentriert sich voll und ganz auf die Auto- und Industrieelektronik. Dazu wurde das Geschäftsfeld rund um Sicherheitslösungen für Chipkarten und elektronische Ausweisdokumente weiter ausgebaut.

2022 war der Umsatz von 14,2 Mrd. Euro auf 16,3 Mrd. Euro gestiegen, der Gewinn ging gleichzeitig von 2,2 auf 3,1 Mrd. Euro nach oben. Das ist ein Anstieg von über 44 %, der in diesem Jahr eventuell noch dezent ausgebaut werden könnte.

Charttechnisch sieht die Aktie sehr gut aus. Im nachfolgenden 5-Jahres-Chart ist zu erkennen, dass die Aktie Mitte November 2023 den rot eingezeichneten Abwärtstrend im Zuge einer kräftigen Aufwärtsbewegung nach oben kreuzte. Dieser Trendbruch ist mit einem gelben Kreis markiert. Die entsprechende Bewegung führte die Aktie innerhalb kürzester Zeit weiter bis zur blauen 200-Tage-Linie, die nach einer Seitwärtstendenz der Aktie in den letzten Tagen ebenfalls nach oben gekreuzt wurde. Diesen Zeitpunkt sehen Sie mit einer zweiten gelben Markierung hervorgehoben.

Damit hat die Aktie innerhalb von nur wenigen Wochen zwei charttechnische Kaufsignale gegeben. Ein Anstieg bis zum Jahreshoch von 2022 auf über 43 Euro ist durchaus möglich. Dort verläuft auch die obere Trendbegrenzung des in der nachfolgenden Abbildung eingezeichneten grauen Aufwärtstrends

Abbildung 1 – Infineon Technologies im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 06.12.2018 – 01.12.2023.

Mit dem nachfolgend vorgestellten Discount-Call-Optionsschein können Sie mit niedrigem Kapitaleinsatz von dieser Bewegung profitieren. Der Schein hat eine Laufzeit bis Juni 2024, bei einem Maximalgewinnpotenzial von etwas über 44 %. Dieser Profit ergibt sich, wenn die Aktie zum Ablaufdatum über 35 Euro steht. Ausgehend von dem derzeitigen Kursniveau muss der Wert dafür nicht weiter steigen. Aktuell handelt die Aktie bei 36,13 Euro.

Während in Abbildung 1 die grüne, waagerechte Linie die Call-Basis des Discount-Calls darstellt, definiert die rote, waagerechte Linie den Cap des Discount-Calls. Wenn die Aktie am vertikalen, blau gestrichelten Abrechnungstag über 35 Euro notiert, zahlt der Emittent 2 Euro pro Anteilschein aus. Zurzeit handelt der Optionsschein bei knapp 1,38 Euro. Hierfür muss die Aktie weiter steigen oder aber sich auf aktuellem Kursniveau festsetzen. Notiert die Aktie von Infineon hingegen am Abrechnungstag unterhalb von EUR 35 fällt der Rückzahlungsbetrag niedriger aus. Liegt die Aktie am Stichtag sogar auf EUR 33 oder darunter verfällt der Discount-Call wertlos. Dies bedeutet einen Totalverlust.

Schafft es die Infineon-Aktie nicht, sich über der mittlerweile wieder leicht steigenden und bei 44 Euro berechneten, blauen 200-Tage-Linie zu halten, erweist sich der Ausbruch nach oben über diesen gleitenden Durchschnitt als falsch. In diesem Fall darf mit dem spekulativen Erwerb des vorgeschlagenen Discount-Put-Optionsscheins geliebäugelt werden. Notiert die Aktie am 18. September 2024 bei EUR 30 oder darunter, wird der maximale Rückzahlungsbetrag von EUR 5 ausbezahlt. Notiert die Aktie höher, fällt der Rückzahlungsbetrag niedriger aus.

Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis

Cap.

letzter Bewertungstag

Infineon Technologies

HD10F7

1,39*

33 EUR

35 EUR

13.03.2024



Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Basispreis

Cap.

letzter Bewertungstag

Infineon Technologies

HD0URD

1,79**

35 EUR

30 EUR

18.09.2024



Discount-Call-Optionsschein auf die Infineon Technologies für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie* max. Rückzahlungsbetrag 2,00 EUR; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2023; 11:10 Uhr Discount-Put-Optionsschein auf die Infineon Technologies für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie** max. Rückzahlungsbetrag 5,00 EUR; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2023; 11:10 Uhr

