Infineon: der deutsche Halbleiterhersteller liefert umfassende Lösungen und verdient gut!

Gegen den Trend: Infineon (IFX) wächst trotz der Probleme im Tech-Sektor! Börsentäglich neue Setups mit europäischen Aktien im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: IFX ISIN: DE0006231004

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Unternehmens aus Neubiberg bei München konnte trotz der allgemeine Tristesse in der Halbleiterindustrie um über 22 Prozent zulegen. Der jüngste Rücksetzer landete nur am Dienstag dieser Woche unter dem 50er-EMA. Am Mittwoch lagen die Kurse fast ausschließlich über der blauen Linie.

Chart vom 21.12.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 29.9401 EUR

Meine Expertenmeinung zu IFX

Meinung: Infineon Technologies gelingt es höherwertige Komponenten, etwa für den Automobil- oder den Energiesektor, zu bauen und dafür höhere Preise zu verlangen. Zudem soll die Effizienz in der Fertigung mit Hilfe der innovativen 300-mm-Wafer verbessert werden. Gemeinsam mit Motorola wurde dazu im Chip-Werk in Dresden die weltweit erste 300-mm-Pilotlinie erstellt. Im Geschäftsjahr 2021/22, das zum 30.September endete, wirkte sich das auf die fundamentalen Kennzahlen mit einem Umsatzplus von 28.55 und einen Gewinnplus von 89.66 Prozent aus.

Setup

Mögliches Setup: Wir bauen unser Long Setup mit dem Trigger über dem Schlusskurs der letzten, dem Stopp Loss unter der vorletzten Tageskerze und peilen als Kursziel das Pivot- und Jahreshoch vom 1. Dezember an. an. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in IFX.

Veröffentlichungsdatum: 21.12.2022

