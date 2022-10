Infineon – Tief gefunden oder alles nur eine Verschnaufpause der Bären?

Auch die Aktie des Chipkonzerns hatte es in den letzten Wochen nicht leicht. Dabei wurde die größere Erholungswelle vom Juli zu weiten Teilen abverkauft. Durch die Erholung an den Märkten konnte zuletzt jedoch wieder eine Erholung verzeichnet werden, allerdings gerät auch diese ins Stocken. Wohin jetzt mit den Wertpapieren?

Galten Chip-Werte lange Zeit als besonders beliebt bei Anlegern, so hat sich diese Entwicklung wieder verkehrt. Aufgrund von hohen Lagerbeständen bei Abnehmern, der generell abflauenden Wirtschaftsstimmung und dem hohen Zinsumfeld zeigen sich Anleger aktuell wenig in Kaufstimmung. Hinzu kommen Meldungen von AMD und Samsung, welche alles andere als zuversichtlich sind. Die AMD-Aktie musste erst letzte Woche nach den vorläufigen Zahlen herbe Verluste hinnehmen, während Samsung erstmals seit 2019 den ersten Gewinnrückgang vermeldete. Diese bärische Stimmung schwappe auch auch auf die Infineon-Aktie über, welche in der letzten Handelswoche weiter zurücksetzte.

Chart: Infineon

Widerstandsmarken: 25,45 + 25,76 + 26,15 EUR

Unterstützungsmarken: 23,34 + 23,14 + 23,06 + 21,87 + 21,61 + 21,06 + 20,75 EUR

Zwar können zum Start in die neue Woche Kursgewinne verzeichnet werden, allerdings verändern diese das Chartbild in keiner Weise. Durch den erneuten Rücksetzer am Widerstandsbereich bei 25,45 – 26,15 EUR bleiben die Verkäufer im Vorteil. Dabei liegen die nächsten Abwärtsziele am Unterstützungsbereich bei 23,06 – 23,34 EUR (inklusive Gap-Close) sowie bei 21,61 – 21,87 EUR. Mit den Turbo-Bear-Optionsscheinen mit der WKN HB9BAJ oder HB7D4M könnte auf dieses Szenario spekuliert werden.

Vorherige Kursgewinne hätten in diesem Zusammenhang kaum Gewicht, es sei denn es gelingt der Kurssprung über 26,15 EUR. Mit solch einer Entwicklung würde die Erholungsbewegung weiter Form annehmen und Anschlusskäufe bis ≈28 EUR könnten erwartet werden.

Produkttyp

WKN

Emissionspreis

Barriere

letzter Bewertungstag

Zinssatz

Express Aktienanleihe Protect

HVB769*

101,00 %**

60 %**

12.10.2026

8,3% p.a.



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Infineon

HC0LHU

0,15

22,51

5,57

Open End

Infineon

HB7Q6N

0,59

18,01

4,1

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Infineon

HB9BAJ

0,48

28,63

5,0

Open End

Infineon

HB7D4M

0,56

29,39

4,3

Open End



