Infineon: Marktsegment verspricht weiteres Wachstum!

Der Aktienkurs von Infineon hat auf das Tief von 4. Juli 2022 aufgebaut und ist auf dem Weg zum All Time High bei 43,85 Euro vom 19. November 2021. Die zu erwartenden KGVs sind nicht mit jenen von NVIDIA und AMD zu vergleichen, dennoch ist die Autoindustrie ein lohnendes Marktsegment, das für stetiges Wachstum bei Infineon sorgen sollte.

Infineon profitiert von der starken Halbleiternachfrage aus dem Industrie- und Automobilgeschäft. Demnach soll der Umsatz in diesem Geschäftsjahr, das bei Infineon bereits Ende September endet, nunmehr um 14 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro wachsen und damit um rund 700 Millionen Euro höher ausfallen als bisher prognostiziert. Nach einem Rekordnettogewinn von 2,2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2021/22 dürften nach Schätzung der Analysten knapp drei Milliarden Euro in diesem Jahr folgen. Das wäre ein neuerlicher Rekordgewinn. Nachdem die Profitabilität steigt, wird für das laufende Jahr eine Nettoumsatzrendite von 20 Prozent erwartet. Investoren waren davon ausgegangen, dass der Halbleiterboom bald enden könnte und haben den Kurs von Ende November 2021 bis Mitte Juli 2022 ins Minus gedrückt. Bei CPUs und Speicherchips gab es den Einbruch, jene Marktsegmente, die Infineon bedient, sind aber stark gewachsen.

Zum Chart

Die Infineon-Aktie hat seit 30. September 2022 gut 66 Prozent zugelegt und ist damit einer der Top-Performer im DAX. Der Anteilsschein wird mit einem erwarteten KGV 2022/23 von 16 bewertet und erscheint billiger als Halbleiterkonzerne wie NVIDIA oder AMD. Im übergeordneten Bild hat die Aktie von Infineon nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 52 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernsupports von 20,68 Euro am 5. Juli 2022. Im Anschluss daran wurde der Abwärtstrend am 4. Oktober 2022 signifikant gebrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Dabei wurde der Kernwiderstand bei 32,54 Euro überwunden und weiterer Boden gutgemacht. Seit 6. Februar 2023 hat das Aufwärts-Momentum etwas nachgelassen. Dennoch wurde am 14. Juni 2023 ein partielles Hoch markiert. Das All Time High bei 43,85 Euro vom 19. November 2021 erscheint in Reichweite, auch wenn die aktuelle Zinspolitik in Europa und den USA die Wirtschaft einbremst.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

38,53 // 43,58 Euro

Unterstützungen:

32,54 // 30,29 Euro



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Infineon-Aktie bis auf 43,58 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JS9B2K) überproportional mit einem Omega von 3,29 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 34 % und dem Ziel bei 43,58 Euro (1,00 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 25.07.2023 eine Rendite von rund 67 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 32,08 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 47 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,43 zu 1, wenn bei 32,08 Euro (0,58 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JS9B2K

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,68 – 0,69 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

38,00 Euro

Basiswert:

Infineon Technologies AG

akt. Kurs Basiswert:

37,10 Euro

Laufzeit:

20.12.2024

Kursziel:

1,00 Euro

Omega:

3,29

Kurschance:

+ 67 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.