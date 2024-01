Infineon - Konkurrent beflügelt

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von Infineon kann heute den zweiten Tag in Folge zulegen. Unterstützung bekam der Halbleiterhersteller von guten Zahlen von TSMC. Der taiwanesische Konkurrent meldete gestern Geschäftszahlen, die deutlich über den Erwartungen der Marktteilnehmer ausfielen und Aktien aus dem Tech-Sektor beflügelten. Infineon wird voraussichtlich am 6. Februar die Bücher öffnen und Zahlen für das erste Geschäftsquartal veröffentlichen.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Infineon einen Umsatzanstieg auf etwa 17 Milliarden Euro und eine Ergebnis-Marge von rund 24 Prozent. Die geplanten Investitionen belaufen sich voraussichtlich auf rund 3,3 Milliarden Euro. Im Frühjahr 2023 wurde bereits mit dem Bau des zweiten Produktionswerks in Dreden begonnen. Dabei könnte Infineon vom „European Chips Act“ profitieren. Das Gesetz soll Europa künftig weniger abhängig machen von Halbleitern aus den USA und vor allem aus Asien. So soll sich der derzeitige EU-Anteil an der globalen Halbleiterproduktion von zehn Prozent bis 2030 verdoppeln. 43 Milliarden Euro will die EU dafür mobilisieren. Dabei ist dies längst nicht das einzige Bauprojekt des Konzerns.

So wurde gemeinsam mit den Joint-Venture-Partnern Bosch, NXP und der taiwanesischen TSMC der Bau einer weiteren Halbleiterfabrik in Dresden vereinbart. An diesem Joint Venture wird Infineon 10 Prozent halten. Hanebecks zweiter Fokus liegt in Asien. Infineon will in Malaysia die weltweit größte 200-Millimeter-Siliziumkarbid Fabrik bauen und plant in den kommenden fünf Jahren zusätzlich bis zu fünf Milliarden Euro in Malaysia zu investieren. „Der Markt für Siliziumkarbid wächst immer schneller, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in einer breiten Palette von industriellen Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung und dem Hochleistungs-Laden von Elektrofahrzeugen. Mit dem Ausbau von Kulim sichern wir unsere Führungsposition in diesem Markt“, sagte der Vorstandschef. Dabei setzt Infineon künftig nicht nur auf Silizium-Karbid. Im vergangenen Herbst wurde die Übernahme der kanadischen GaN Systems abgeschlossen. Gallium-Nitrid-Chips können die Stromverluste von Elektroauto-Ladegeräten, Solar-Wechselrichtern und anderer Energietechnik deutlich senken.

Mit einem KGV von 14,3 ist der Halbleiterhersteller moderat bewertet. Infineon ist zudem in Wachstumsmärkten wie dem Automobil- und Powersektor gut positioniert. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten daher mittelfristig zuversichtlich für das Papier gestimmt. Dennoch ist die Aktie nicht frei von Risiken. Schwache Zahlen des Konzerns oder aus dem Sektor können die Aktie ebenso unter Druck setzen wie ein Kursrückgang des Gesamtmarkts.

Chart: Infineon

Widerstandsmarken: 34,70/39,30/39,95 EUR

Unterstützungsmarken: 31,95/33,25/34,25 EUR

Die Aktie von Infineon bewegt sich seit Spätsommer 2020 in einer Bandbreite zwischen EUR 22,30 und EUR 43,70. Nach der Bildung eines Doppelbodens bei EUR 22,30 im Jahr 2022 drehte die Aktie im Herbst 2022 nach oben und schraubte sich bis Juli 2023 auf EUR 39,90. Seither sackte das Papier zeitweise auf EUR 27,20 zurück ehe es analog zum Gesamtmarkt Ende 2023 wieder nach oben ging. In den zurückliegenden Wochen kam das Papier erneut unter Druck und hangelte sich an der unteren Begrenzung des Bollingerbands bis in den Bereich der 50%-Retracementlinie nach unten. Bei rund EUR 33,25 melden sich nun die Bullen. Der MACD signalisiert zunächst ein nachlassendes Abwärtsmomentum. Der RSI hat die überverkaufte Zone wieder verlassen. Signifikante Kaufimpulse sind jedoch frühestens oberhalb von EUR 34,70 und einem damit verbundenen Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie und 61,8%-Retracementmarke verbunden.

Infineon Betrachtungszeitraum: 04.05.2022 –19.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Infineon

Betrachtungszeitraum: 20.01.2019– 19.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate und Aktienanleihen (Protect) könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des anfänglichen Referenzpreises oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert vorzeitig zurück. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Aktie von Inineon auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Infineon-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Emissions-/Verkaufspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

Infineon

Aktienanleihe Protect

HVB8J3*

100,00**

30.01.2025

Barriere: 75%***; Zinssatz: 9,2 % p.a.

Infineon

Aktienanleihe

HVB8HT*

100,00**

30.01.2025

Basispreis: 80%***; Zinssatz: 7,4 % p.a.

Infineon

Bonus-Cap-Zertifikat

HC9ERY

35,15

20.09.2024

Barriere: 26 EUR; Bonuslevel/Cap: 40 EUR

Infineon

Bonus-Cap-Zertifikat

HD17PY

38,01

20.09.2024

Barriere: 27 EUR; Bonuslevel/Cap: 45 EUR



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Infineon

HB94ZT

3,69

27,286611

30,697437

5

Open End

Infineon

HC8TLK

3,63

29,84438

32,828818

8

Open End

Infineon

HD0CXT

25,81

30,69697

33,085194

10

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Infineon

HD15HB

10,38

40,920574

37,51189

-5

Open End

Infineon

HC5RMK

1,42

38,971797

35,561765

-7

Open End

Infineon

HD13HS

9,47

37,510214

35,124564

-10

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf Infineon für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf Infineon für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Weitere Produkte auf die Aktie der Infineon finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte