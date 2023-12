Infineon: Aufholpotenzial vorhanden!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie hat in den letzten Wochen eine beispiellose Aufwärtsentwicklung hingelegt. Doch beim Widerstand am Level von 38,52 Euro war in der Zeitspanne von Ende März 2023 zum fünften Mal Schluss. Wahrscheinlich folgt eine Konsolidierungsphase, bis der Widerstand zum 6. Mal getestet und eventuell überwunden wird.

Der Bedarf an Halbleiter-Chips wird weiter exponentiell wachsen. Die Frage ist nur, ob davon auch deutsche Arbeitnehmer auf Grund der Budgetären Engpässen profitieren können. Infineon ist punkto Produktionskapazitäten bereits global aufgestellt und kann die Chip-Welle abreiten. Viel hängt nun von der Subventionspolitik des deutschen Staates ab, um die staatlichen Zuwendungen in der Elektromobilität hochzuhalten. Infineon ist durch den Kauf von Cypress Semiconductor endgültig zum Big Player am Sektor Halbleiter für Elektroautos aufgestiegen. Ein großer Umsatzbringer sind dabei die Leistungshalbleiter. In diesem Segment droht aber Konkurrenz seitens Toshiba und seinem Joint Venture-Partner Rohm. Das japanische Industrieministerium will das Projekt mit mehr als 800 Millionen Euro unterstützen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Infineon konnte gestern um rund 0,26 Prozent auf 37,87 Euro zulegen, nachdem er eine Woche zuvor bei der Überwindung der Widerstandszone rund um das Level bei 38,52 Euro zum fünften Mal gescheitert ist. Kann dieser Widerstand schließlich geknackt werden, könnten die Bullen das All Time High bei 43,85 Euro ins Visier nehmen. Bei einem endogenen Rückgang des Kurses könnte die Unterstützung bei 33,08 Euro die Gemüter wieder besänftigen. Fundamental betrachtet ist für das aktuelle Geschäftsjahr ein leichter Gewinnrückgang eingeplant. Im Geschäftsjahr 2024/25 sollte der Gewinn pro Aktie einen Rekord ausweisen. Das entsprechende erwartete KGV käme bei Erfüllung der Planzahlen auf rekordverdächtige 15,00 zurück. Im historischen Vergleich der letzten 10 Jahre war das KGV noch nie so tief angesiedelt. Der Anteilsschein wird mit einem erwarteten KGV 2023/24 von 17,98 bewertet und liegt im Bereich der Mitbewerber wie NXP und STMicroelectronics.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

38,52 // 43,85 Euro

Unterstützungen:

33,08 // 30,29 Euro



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Infineon bis auf 42,97 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SD41HS) überproportional mit einem Omega von 4,18 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 31 % und dem Ziel bei 42,97 Euro (0,79 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 23.01.2024 eine Rendite von rund 65 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 34,72 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 37 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,72 zu 1, wenn bei 34,72 Euro (0,30 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

SD41HS

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,54 – 0,55 Euro

Emittent:

Société Générale

Basispreis:

38,00 Euro

Basiswert:

Infineon Technologies AG

akt. Kurs Basiswert:

37,68 Euro

Laufzeit:

20.12.2024

Kursziel:

0,79 Euro

Omega:

4,18

Kurschance:

+ 65 Prozent

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.