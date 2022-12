Infineon, Allianz und SAP mit 35% Sicherheitspuffer

Wer vor einem Jahr in Infineon- (ISIN: DE0006231004) oder in SAP-Aktien (ISIN: DE0007164600) investiert hat muss sich bislang mit Kursverlusten 21 Prozent und 8 Prozent abfinden. Ein Investment in die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) hätte immerhin einen Kursgewinn von 3 Prozent abgeworfen.

Mit neuen UBS-Fixkupon-Express-Zertifikaten auf die drei DAX-Werte können Anleger auch dann positive Renditen erwirtschaften, wenn die Aktienkurse deutlich unter Druck geraten. Während das Zertifikat auf die SAP-Aktie (ISIN: DE000UBS67Y2) einen Jahresbruttoertrag von 6,35 Prozent ermöglicht, stellt das Zertifikat auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE000UBS66Y4) sogar eine Jahresbruttorendite von 8,95 Prozent pro Jahr in Aussicht. Am Beispiel des Zertifikates auf die Allianz-Aktie (ISIN: DE000UBS65Y6) soll die Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht werden.

6,85% Zinsen pro Jahr und 35% Sicherheitspuffer

Der Allianz-Schlusskurs vom 21.12.22 wird als Basispreis für das Zertifikat fixiert. Bei 65 Prozent des Basispreises wird die ausschließlich am finalen Bewertungstag (22.12.25) aktivierte Barriere liegen. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand angesetzten Zinsterminen, erstmals am 28.6.23, einen fixen Zinskupon in Höhe von 6,85 Prozent pro Jahr gutgeschrieben, was einem Eurogegenwert von 34,25 Euro je Nennwert von 1.000 Euro pro Halbjahr entspricht.

Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Halbjahresintervall angesetzten Bewertungstage, erstmals am 21.6.23, auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 6,85 Prozent pro Jahr vorzeitig zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (22.12.25), dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn die Aktie dann oberhalb der 65-prozentigen Barriere notiert. Notiert sie an diesem Tag auf oder unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 21.12.22 errechneten Anzahl von Allianz-Aktien getilgt. Die Express-Zertifikate können noch bis zum 21.12.22 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit den neuen Fixkupon-Express-Zertifikaten auf die drei DAX-Aktien können Anleger in maximal drei Jahren bei bis zu 35-prozentigen Kursrückgängen der Aktien Jahresbruttorenditen von 6,35 bis 8,95 Prozent erwirtschaften.

Walter Kozubek