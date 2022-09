Infineon: Aktie kann nach Kaufsignal weiter zulegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der Chiphersteller (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) konnte am 08.09.22 die seit 04.08.22 laufende Abwärtsbewegung verlassen (siehe Trendbruch unten im Chart) und damit ein neues Kaufsignal generieren.



In der Folge kam es am vergangenen Freitag bereits zu deutlichen Zugewinnen. Auch zum heutigen Start in die neue Börsenwoche setzt sich dieser positive Trend fort. Zur Stunde notiert Infineon bei 25,71 Euro im Plus. Offene Longpositionen würden wir knapp unterhalb der letzten Tiefs im Bereich um 23,60 Euro mit einem StopLoss absichern und diesen sukzessive nach oben anpassen.

Infineon Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.