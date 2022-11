Industriemetalle im Blick, insbesondere Platin

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

In China steigen die Corona-Infektionszahlen und die Industriemetalle leiden darunter. Positiv sind die Aussichten für Platin

Mit steigenden Coronazahlen steigen die Sorgen bezüglich der Wirtschaftsentwicklung und dies bekommen die Industriemetalle zu spüren. Leider sorgen immer noch relativ wenige Infektionen für weitreichende Restriktionen. Günstig dagegen sieht das World Platinum Investment Council (WPIC) die Aussichten für Platin. Das WPIC hat den Angebotsüberschuss für 2022 etwas nach unten korrigiert. Verantwortlich dafür waren niedrige Minen- und Recyclingerwartungen. Für das kommende Jahr wird mit einem Angebotsdefizit von rund 300.000 Feinunzen gerechnet. Dass es in 2021 und 2022 einen Überschuss an dem Metall gab, lag beziehungsweise liegt an der schwächelnden Automobilproduktion. Doch nun sind Automobil-, Industrie-, Schmuck- und Investitionsnachfrage alle im Jahresvergleich nach oben gegangen. Dabei war die Nachfrage nach Barren und Münzen besonders stark, dies vor allem in Japan. Die Minenproduktion soll dabei im nächsten Jahr in etwa wie dieses Jahr ausfallen.





Und ein angespannter physischer Platinmarkt sollte den Preis für das Edelmetall antreiben. Bei der Automobilnachfrage wird eine Steigerung von rund elf Prozent prognostiziert. Hier profitiert das Metall vor allem, weil es das teurere Palladium ersetzt. Auch bei der Industrienachfrage soll ein Plus von zirka zehn Prozent zu Buche schlagen. Bei der Schmucknachfrage wird dagegen von einem Gleichbleiben des Bedarfs ausgegangen. Von Seiten der Investitionen geht das WPIC davon aus, dass sich die negative Nachfrage in eine positive verändert. Wer auf Platin setzen möchte, sollte sich einmal Sibanye-Stillwater anschauen, ein bedeutender Produzent von Platin, Palladium und Gold. Auch Batteriemetalle stehen im Fokus. Die Projekte liegen in den USA und in Afrika. Im Hinblick auf eine steigende Automobilnachfrage ist auch das dafür nötige Kupfer eine Investmentmöglichkeit, hier wäre zum Beispiel an Hannan Metals zu denken. Eine Gesellschaft, die in den Anden in Peru das aussichtsreiche San Martin Kupfer-Silber-Projekt sowie ein Projekt in Irland besitzt.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/) und Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.